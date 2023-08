Tra gli oggetti da non regalare c’è anche l’ombrello in quanto si dice che, se si regala questo oggetto, si porta sfortuna.

Esistono alcuni oggetti da non regalare assolutamente a chi è scaramantico. Tra questi ci sono anche gli ombrelli, ma come mai non si regala l’ombrello? Scopriamolo insieme.

Origini: le origini culturali sono numerose.

Mai regalare un ombrello!

Look pioggia

Quando si tratta di fare regali, ci sono molte opzioni tra cui scegliere: fiori profumati, deliziosi cioccolatini, o magari un elegante accessorio. Eppure c’è un oggetto che spesso viene escluso dalla lista dei doni e quell’oggetto è l’ombrello.

Ma perché l’ombrello è spesso considerato un regalo poco desiderabile? Le ragioni per cui l’ombrello potrebbe non essere la scelta ideale come dono sono di origine culturale e sono legate alla numerose superstizioni che vedono gli ombrelli come protagonisti.

Regalare un ombrello: superstizioni e credenze culturali

In alcune culture, l‘ombrello è associato a credenze o superstizioni negative.

Regalare un ombrello in Cina può essere considerato un gesto di cattivo auspicio, poiché la pronuncia cinese della parola “ombrello” suona simile alla parola per “rottura”.

Anche in altre tradizioni, ci sono credenze che regalare un ombrello porti sfortuna. Pertanto, è sempre importante tenere conto delle credenze culturali del destinatario prima di fare un regalo.

Alcuni credono che regalare un ombrello come dono possa simboleggiare l’apertura di un’opportunità per la persona che lo riceve, ma allo stesso tempo potrebbe portare con sé la sfortuna.

Le origini esatte di questa superstizione sono incerte, ma ci sono alcune teorie che cercano di spiegarla. Una di queste teorie risale all’epoca in cui gli ombrelli erano oggetti costosi e di lusso.

Regalare un ombrello significava dare qualcosa di valore, ma allo stesso tempo poteva essere interpretato come un gesto di sfida o un’insinuazione di miseria finanziaria. Inoltre, l’ombrello aperto all’interno di un’abitazione potrebbe danneggiare oggetti o mobili preziosi, portando quindi alla convinzione che porti sfortuna.