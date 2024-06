Vi presentiamo una selezione di frasi tratte dalle canzoni di Nek: da Sei grande a Vivere senza te, passando per Solo.

Tra i cantanti più amati e famosi d’Italia, Nek vanta una carriera di oltre trent’anni. La sua produzione discografica è ampia: da Laura non c’è a Quando sarò lontano, passando per Contromano, Fatti avanti amore e Restiamo qui. Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi tratte delle sue canzoni.

Frasi tratte dalle canzoni di Nek

Era il 1997 quando un giovane Filippo Neviani in arte Nek saliva sul palco del Festival di Sanremo con la canzone Laura non c’è. Il brano ha avuto un successo pazzesco, diventando un vero e proprio tormentone, e gli ha aperto le porte del mondo della musica. Con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, il cantante modenese ha ancora oggi un’ampia schiera di fan che lo segue in ogni sua avventura, musicale e non. Vi proponiamo una selezione di frasi tratte dalle canzoni più belle di Nek:

Se io non avessi te, che alternative avrei, qualcuno ha detto già che non funzionerà ma io non cambio idea e do retta solo a me, scelgo e riscelgo te. Sai che amarti non è mai abbastanza, è che tu sei tutto quello che mi manca, dimmi un po’, dimmi cos’altro c’è se io non avessi te. (Se io non avessi te)

Sei solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu, e dimmi che tutto il resto non conta, ora non conta, tutto il resto sei solo tu. (Sei solo tu)

E così se cado mi rialzo sempre e rimango qui, contro le mie ombre, poi mi chiedo e credo che il cambiamento sia la fonte della mia energia, che il cambiamento sia la fonte della mia energia, che il cambiamento dia un senso a questa vita mia. (Contro le mie ombre)

Nella vita faccio come dico io, ho cercato la mia sfida in un addio, consapevole ho lasciato la mia strada, conta solo che alla fine sono io. (La musica che c’è)

Solo, consideratemi sparito per un po’, ho cancellato questo giorno e gli altri no, pensatemi che disegno o semplicemente sogno, solo. E poi camminare scalzo sui resti di un giorno perso, un morso di vita è andato via. (Solo)

C’è tutto un mondo dentro me che nessuno sa, è una scarica elettrica e quando si amplifica sto bene da sentirmi male. (C’è tutto un mondo)

Quando sarò lontano guarda il cielo e pensa che è il cielo che guardo anch’io, racchiudilo dentro di te. Prima di addormentarmi, prima di averti mandato un bacio io ti respirerò nell’aria in questa notte chiara e troppo calda. (Quando sarò lontano)

Vorrei non vederti mai soffrire, e voglio poter dire che la vita è bella, ma non è abbastanza lunga per chi ama come me, amo e non ne posso fare a meno, quindi tu sei tutto quello che io chiedo e del mondo fuori non mi importa, e non esiste più. (Tutto di te)

Se non ti vuoi fidare almeno ascoltami, di rimanermi ostile non serve a te né a me, non voglio interrogarti, rinfacciarti quel che fai, io piuttosto sto cercando chi eravamo noi. (Almeno stavolta)

Stanco di me, stanco di tutto, stanco di questi giorni che si piegano su me, stanco di chi mi scalda il letto, di causa effetti, di slealtà e di banalità. Mi stendo di sonnifero tra un po’, almeno dormirò. (L’anno zero)

L’amore c’è, è un gigante dentro noi, puoi ignorarlo finché vuoi ma è qui, mi fa tremare le gambe.

Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi, da solo non mi basto stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. (Laura non c’è)

L’amore c’è, dal giurassico sta lì, muove le stelle intorno a te per amare sempre un nuovo giorno c’è. (L’amore c’è)

Un uomo nasce e sa già che la sua vita corre, sol con la forza dei sogni può allontanarsi dal mondo, quando un uomo si sente solo va a cercare chissà cosa e chi, un uomo può esser tutto o niente anche per chi gli sta vicino. (Uomini fragili)

Ho voglia di ricominciare, lasciare tutto e andare, cambiare giro e poi trovare un’altra direzione, ho voglia di emozioni nuove, la giusta dimensione per ritrovare un po’ d’ossigeno, e sono qui in bilico tra fermarmi o respirare, la vita sì è un attimo, tu prendilo se puoi. (Un’altra direzione)

Amico mio, anche tu resta in piedi come noi, pensa quanto è orribile vivere nell’indifferenza di un mondo apatico. (Amico mio)

Citazioni dai brani di Nek

