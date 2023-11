Ecco le location di Per Elisa – Il caso Claps, la fiction tratta di uno dei casi di cronaca nera che più hanno sconvolto l’opinione pubblica.

Sono passati molti anni da quando Elisa Claps è uscita dalla propria abitazione ed stata uccisa (era il 1993), eppure ancora oggi la sua storia è una di quelle che ha più sconvolto l’opinione pubblica. Anche perché per diciassette lunghissimi anni di lei non si seppe più nulla: il suo corpo venne ritrovato solamente nel 2010, nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza. La storia del delitto della sedicenne è raccontata nella fiction Per Elisa – Il Caso Claps: vediamo ora quali sono le location della serie TV.

Per Elisa – Il Caso Claps: le location sella serie TV

I sei episodi di Per Elisa – Il Caso Claps sono stati girati quasi esclusivamente a Potenza, città dove la ragazza è nata, ha vissuto ed è stata uccisa.

Funerali Elisa Claps

Oltre che nel capoluogo di provincia, il regista Marco Pontecorvo ha girato delle scene anche nel comune limitrofo di Rionero in Vulture, ma anche a Viterbo e a Nepi.

E ha proposito delle location, Marco Pontecorvo presentando la fiction ha dichiarato: “Visivamente ho cercato di fare della città un vero e proprio personaggio, il suo sviluppo verticale sulla collina come un nodoso panno di cemento, le sue finestre, le scale infinite che la costellano e che i nostri protagonisti devono salire e scendere realisticamente ma anche metaforicamente”.

Per Elisa – Il Caso Claps: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo di Elisa Claps è Ludovica Ciaschetti. Danilo Rstivo, l’uomo condannato per l’omicidio della sedicenne, è invece interpretato da Giulio Della Monica. Nel cast di Per Elisa – Il caso Claps troviamo poi anche Gianmarco Saurino, Rosa Diletta Rossi, Giacomo Giorgio, Vincent Riotta, Anna Ferruzzo, Vincenzo Ferrera, Carlo De Ruggeri, Antonio Petrocelli, Beniamino Marcone, Claudio Corinaldesi, Francesco Acquaroli e Bianca Nappi.