Ogni “scusa” è buona per fare polemica tra politici. Anche un episodio di… Peppa Pig. Ebbene sì, perché una puntata del noto cartone animato dove compare una coppia formata da due mamme, ha fatto molto discutere tanto che il partito Fratelli d’Italia, la cui leader è Giorgia Meloni – che sulla questione specifica non si è ancora espressa – ha chiesto alla Rai di non trasmettere il cartoons.

Fratelli d’Italia e la polemica per Peppa Pig

Tutta la vicenda parte da un episodio di Peppa Pigba intitolato “Famiglie”, in cui l’amico di Peppa nel descrivere la sua famiglia appunto racconta: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l’altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti”.

La polemica generata da Fratelli d’Italia e da Federico Mollicone, responsabile cultura del partito riguarda il cosiddetto “indottrinamento gender”.

“È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l’indottrinamento gender”, ha dichiarato Mollicone.

Parole che hanno avuto anche un seguito con una richiesta precisa: “Chiediamo alla Rai, che acquista i diritti sulle serie di Peppa Pig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l’episodio in questione su nessun canale o piattaforma web”.

Una richiesta che ha generato, come era prevedibile, diverse reazioni anche dai rivali politici della sinistra. In particolare da Alessandro Zan, il dem promotore della legge sull’omotransfobia che non è passata al Senato. Il politico ha scritto su Twitter con fare decisamente ironico che Peppa Pig è diventata “un nuovo nemico che assedia la nazione”, prendendo di fatto in giro i rivali di FdI.

Va sottolineato la sterilità della polemica in quanto la Rai, stando a quanto afferma l’Adnkronos, non ha attualmente i diritti di trasmissione in chiaro, poiché non sono ancora arrivati a scadenza quelli per la trasmissione esclusiva su pay tv acquistati da Disney.

Di seguito un post su Twitter del noto politico del PD Alessandro Zan che fa riferimento a questo episodio:

