Maxi incendio a Cinecittà con gli studios in fiamme. Pare che anche la casa del GF Vip possa essere in pericolo.

Un pericoloso e imponente incendio sta colpendo in queste ore Cinecittà. Gli studios a Roma, quindi set e scenografie, sarebbero in fiamme. Dalle immagini che girano sui social e secondo le ultime notizie, anche la casa del Grande Fratello Vip sarebbe minacciata dalle fiamme.

Incendio a Cinecittà: la situazione

Fonte Foto: https://www.facebook.com/grandefratello/

Sono ore di tribolazione nella capitale. Infatti, all’interno degli studios di Cinecittà a Roma, è scoppiato un maxi incendio. I vigili del fuoco hanno informato che alle 15.50 circa sono state inviate tre squadre per cercare di domare le fiamme. “Sul posto anche funzionario di turno e Capo Turno provinciale”, si legge in una nota dei pompieri. Al momento le squadre sono al lavoro non solo per cercare di spegnere le fiamme, ma anche per proteggere le strutture degli studios ancora non interessate dal rogo. Il set che sta andando a fuoco è quello di “Firenze rinascimentale”. Per il momento non ci sarebbero feriti o intossicati a causa del fumo.

Secondo quanto riporta l’agenzia Dire, citata da Fanpage, starebbero bruciando nello specifico le scenografie di The Young Pope 2, la serie di Paolo Sorrentino e a rischio ci sarebbe pure la casa del Grande Fratello.

Inoltre sarebbe rimasto gravemente danneggiato anche il set di ‘Assisi’. Tutte le strade che confinano con gli studios di Cinecittà sono state chiuse al traffico.

Di seguito anche un post Twitter condiviso dall’utente @AndrewMari1988 con tanto di immagini dell’accaduto:

