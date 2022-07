Durante un set fotografico, gli scatti di un bacio tra due donne sono stati fermati da una suora che è rimasta sotto shock…

Una scena che ha dell’incredibile e che potrebbe senza dubbio far parte di un film. Eppure, in questo caso, è tutta pura realtà. Il lavoro in un set fotografico è stato interrotte bruscamente da una persona davvero insospettabile. Protagonista una suora che si aggirava con serenità nei Quartieri spagnoli a Napoli. La signora è rimasta colpita da un bacio tra due donne e ha voluto bloccare tutto rimanendo anche sotto shock.

Suora blocca set per bacio tra due donne: “Che fate!”

labbra bacio ragazzi

Tutto è accaduto, come detto, a Napoli, nei Quartieri spagnoli dove due attrici-modelle, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, entrambe protagoniste della serie tv ‘Mare Fuori’, stavano “girando” una scena di un bacio che sarebbe stata immortalata dai professionisti presenti sul set.

Tutto bene se non fosse che, ad un certo punto, a bloccare tutto per diverso tempo, sia stata una suora. “Cosa fate?”, “Il Diavolo”, le parole della donna di fede visibilmente sconvolta da quanto stava accadendo. La reazione e l’intervento della signora sono subito diventate virali sul web dove il video ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo.

A raccontare meglio nel dettaglio cosa effettivamente è successo è stata poi a Fanpage, Roberta Mastalìa, make up stylist e autrice di una delle stories Instagram che ha documentato appunto la vicenda.

“Eravamo ai Quartieri Spagnoli, in un vicoletto e stavamo facendo uno shooting per una rivista con le due protagoniste di Mare Fuori come modelle”, le parole della donna. “All’improvviso è arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a Messa la mattina… Quando le abbiamo risposto di no, che non eravamo andati a Messa, ha iniziato ad incolpare la nostra generazione per il Coronavirus… poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle. A primo impatto siamo rimasti spiazzati da questo comportamento. L’abbiamo presa in modo ironico, infatti, come si vede nel video, le modelle ridono. Dopo un po’ però abbiamo chiesto alla suora di andare via perché stava intralciando il nostro lavoro in maniera insistente e piano piano si è allontanata”.

Insomma, una scena degna di un film e non solo di un set fotografico…

Di seguito il video di cui vi abbiamo parlato condiviso su Twitter in un post di @NeG_Zone:

Due modelle stanno posando per un editoriale, quando arriva una suora a separarle perché due ragazze non dovrebbero baciarsi. Italia, anno 2022



Video di @Serenaltair pic.twitter.com/UVAI8U85sj — NEG Zone (@NEG_Zone) July 17, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG