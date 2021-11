Papa Francesco torna a fare gesti rivoluzionari, scegliendo una suora come segretaria del governatorato dello Stato Vaticano.Ecco chi è la prescelta.

Il pontefice, Papa Francesco, fa parlare ancora di sé con una nuova decisione presa poche ore fa: ha scelto una suora come segretaria del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, la prima volta nella storia che la scelta cade su una donna.

La suora prescelta è Suor Raffaella Petrini, già Officiale della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, che ora dovrà ricoprire una carica molto importante, esercitando il potere esecutivo in vece del Papa. Il Pontefice ha inoltre nominato vice-segretario generale Giuseppe Puglisi-Alibrandi, capo ufficio dell’Ufficio Giuridico dello stesso Governatorato.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Il papa ha oggi anche nominato membro della pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano il cardinale Mauro Gambetti, che è arciprete della Basilica papale di San Pietro in Vaticano, presidente della Fabbrica di San Pietro e vicario generale di Sua Santità per la città del Vaticano.

Ancora una volta, dopo la sua elezione nel 2013, Papa Francesco stupisce con le sue scelte innovative, dando un forte messaggio di cambiamento alla Chiesa e al Vaticano.

Chi è Suor Raffaella Petrini

Suor Raffaella Petrini è nata a Roma il 15 gennaio 1969, e ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso la Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli (LUISS) e il Dottorato presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, dove è attualmente Docente.

Dal 2005, fino ad oggi, è stata Officiale della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.