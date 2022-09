Episodio decisamente inatteso durante il corteo funebre per la Regina Elisabetta: il Principe Andrea vittima di una tentata aggressione.

Brutto episodio nel Regno Unito ai danni del Principe Andrea ed in generale ai danni della famiglia Reale. In occasione del corteo funebre per la Regina Elisabetta, infatti, un ragazzo ha tentato di aggredire, riuscendoci solo verbalmente, il figlio della compianta sovrana. Sui social sono diventate bene presto virali le immagini.

Principe Andrea: tentata aggressione ai suoi danni

Grande lutto in tutta l’Inghilterra e nel mondo intero per la morte della Regina Elisabetta. Eppure, questo status di tristezza e amarezza per la perdita della sovrana non ha impedito ad un giovane 22enne di provare un’aggressione ai danni del Principe Andrea.

Sono stati, infatti, attimi di tensione, quelli avvenuti nelle scorse ore al Royal Mile di Edimburgo, dove un uomo è stato arrestato dopo aver urlato frasi ingiuriose contro il figlio della compianta sovrana. L’episodio è avvenuto durante la processione del feretro della Regina Elisabetta ed è presto diventato virale.

Da quanto si vede dalle immagini condivise sui social da svariati utenti, il ragazzo si è messo a urlare proprio al passaggio della bara della Regina pronunciando il nome di Andrea.

Pochi istanti dopo, la polizia è riuscita a fermarlo e a rendere più sicura la zona. Difficile da capire cosa abbia spinto il giovane a tale aggressione che, lo ripetiamo, è stata solo verbale. Probabile che si tratti di una conseguenza alle accuse di pedofila nel caso Epstein, il finanziere e molestatore sessuale che aveva messo su un giro di minori vittime di traffico e abusi.

Un portavoce di Police Scotland ha confermato che “un uomo di 22 anni è stato arrestato per violazione della quiete sul Royal Mile alle 14.50 di ieri”.

Di seguito le immagini pubblicate in un post su Twitter:

Prince Andrew heckled as the Queen's coffin passes pic.twitter.com/85m9jUgszF — Christopher Marshall (@chrismarshll) September 12, 2022

