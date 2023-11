Ultimi aggiornamenti sulle condizioni delle gemelline da parte di Veronica Peparini e Andreas Muller. Ecco le novità sulla gravidanza.

Continua il momento delicato per Veronica Peparini e Andreas Muller in merito alla gravidanza delle due gemelline che la coppia ha di recente comunicato. I due, infatti, dopo aver annunciato la lieta notizia sull’arrivo delle due bimbe, hanno anche sottolineato come la dolce attesa abbia dovuto fare i conti con qualche brutta notizia. Ora, il ballerino ha dato gli ultimi aggiornamenti.

Peparini-Muller, gli ultimi aggiornamenti sulla gravidanza

Veronica Peparini e Andreas Muller

Solamente alcuni giorni fa, Muller aveva mostrato sui social le ecografie a cui la compagna Veronica si era sottoposta per controllare che le due gemelline stessero bene. In quell’occasione, il ballerino aveva spiegato: “Che meraviglia! Quella girata è la ricevente e quella di fronte è la donatrice. Fa quasi commuovere”. Le parole del ragazzo andavano a sottolineare le difficoltà della gestazione in quanto le due bimbe stanno vivendo una situazione di “trasfusione feto fetale”.

In queste ore, invece, sui social, la coppia, o meglio, sempre il ragazzo ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni delle piccoline. “Le cose sembrano stiano andando nel verso giusto e non potremmo essere felici”.

Parole importanti ma che ancora non possono dare per certo il lieto fine. Quello che sembra, però, evidentente, anche dalla storia successiva, che i futuri mamma e papà stanno pensando già avanti. Infatti, l’ex volto di Amici ha detto: “E dopo un lungo studio, abbiamo anche forse trovato i nomi per queste due guerriere”.

Staremo a vedere se la coppia vorrà dare nuovi aggiornamenti magari annunciando anche i nomi scelti per le due figlie in arrivo.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia dopo l’annuncio della doppia dolce attesa: