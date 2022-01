Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere su The Peacemaker, la serie TV con Joh Cena protagonista.

La carriera nel mondo del cinema di John Cena è sempre più in ascesa e segue le orme di quella di Dwayne Johnson: la dimostrazione arriva anche da Peacemaker, la serie TV di HBO in cui il celebre wrestler è il protagonista principale. La serie è una sorta di sequel del film, del DC Extedend Universe, The Suicide Squad. Tutto parte infatti dalla scena che si vede dopo i titoli di coda della pellicola, in cui viene introdotto proprio il personaggio interpretato da John Cena. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Peacemaker.

Peacemaker, la serie TV quando esce?

Negli Stati Uniti gli spettatori di HBO Max possono iniziare a vedere i primi episodi di Peacemaker a partire dal 13 gennaio 2022. Per quanto riguarda l’Italia, invece, non si hanno ancora notizie ufficiali sull’uscita della prima stagione di questa tanto attesa serie TV.

Solitamente le serie di maggior successo che negli Stati Uniti vengono trasmesse sul circuito HBO in Italia sono mandate in onda da Sky Serie. Si attende quindi ora di sapere se sarà così anche per Peacemaker. La serie TV con John Cena è certamente molto attesa anche nel nostro Paese.

Peacemaker, la serie TV: il cast e la trama

Oltre al già citato John Cena nei panni del protagonista, nel cast della serie TV sono oltre presenti anche Chris Conrad, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji e Steve Agee.

Ma di cosa parla Peacemaker? La serie TV (la trama della serie TV, per meglio dire) è incentrata su un vigilante mascherato il cui unico obiettivo è quello di portare la pace nel mondo. Per riuscire nel suo intendo, però, è disposto a tutto, in particolare a uccidere.

