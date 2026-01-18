Foodish, partecipare al programma di Joe Bastianich è facile: come fare

Se avete un ristorante, un pub o un food truck, potete partecipare a Foodish: come inoltrare la propria candidatura.

In onda dal mese di aprile del 2025 su TV8, Foodish ha subito attirato l’attenzione del grande pubblico. Il merito non è soltanto di Joe Bastianich e degli ospiti che lo accompagnano di puntata in puntata, ma anche dei concorrenti e dei loro “cavalli di battaglia”. Se avete un’attività e volete mettervi in gioco, partecipare è semplicissimo: vediamo come fare.

Foodish: come partecipare al programma culinario di TV8

Diverso da 4 Ristoranti o da altri format di cucina, Foodish va in onda in access prime time su TV8 dal 2025. Un format nuovo e fresco, che mescola la gastronomia italiana con i racconti delle personalità che, di puntata in puntata, accompagnano Joe Bastianich alla scoperta dei piatti regionali delle nostre città. Partecipare, a patto che abbiate un’attività nel settore della ristorazione, è semplicissimo.

Per inoltrare la propria candidatura bisogna avere un ristorante, un food truck, un bistrot o un pub e avere un “cavallo di battaglia” da proporre. Questi sono gli unici due requisiti per mettersi in gioco. Non bisogna fare altro che collegarsi al sito di Banijay Italia, casa di produzione di Foodish, e riempire l’apposito form dedicato ai casting.

Ovviamente, possono presentare la domanda e partecipare al format soltanto i maggiorenni. Per l’iscrizione è necessario avere: indirizzo mail valido, un numero di telefono, tre fotografie (una del titolare, una foto della cucina e una della sala, in formato .jpg e di peso max 5 MB) e un breve video di presentazione (peso max 50 MB).

Cosa si vince a Foodish?

A ogni puntata di Foodish partecipano quattro attività di una stessa città o zona, accomunati dallo stesso “cavallo di battaglia”. Joe Bastianich e il Vip al suo fianco valutano le specialità e il concorrente che accumula più punti si aggiudica il titolo di locale “Foodish” e un premio di 1.000 euro.