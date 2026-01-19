La Preside, la location: dove è stata girata la fiction con Luisa Ranieri

“La Preside”, amata fiction di Rai Uno, ha attirato il consenso di molti. Ecco che cosa abbiamo scoperto sulla sua location.

La Preside, la fiction con protagonista Luisa Ranieri, continua a riscuotere grande successo su Rai1. La serie racconta le vicende di una dirigente scolastica Eugenia Carfora determinata a rivoluzionare una scuola di Napoli, tra sfide educative e storie di vita. Di seguito, scopriamo qual è la location in cui è ambientata.

Luisa Ranieri – www.donnaglamour.it

La Preside: la trama della serie tv

Dal 12 gennaio 2026 è in onda su Rai Uno la serie tv, “La Preside” che vede come protagonista Luisa Ranieri. La bellissima attrice interpreta Eugenia Liguori, una preside che, a differenza di molti altri professori, decide di accettare un incarico in un quartiere problematico di Napoli.

La donna decide infatti di ricoprire il suo ruolo presso l’Istituto Anna Maria Ortese. È proprio qui che si trova all’interno di una realtà fatiscente, con ragazzi e genitori estremamente diffidenti e molto difficili da gestire. L’Istituto mette in mostra la difficile realtà che si respira in un contesto dove terremoto e criticità sociali hanno avuto la meglio sulle persone che popolano la zona. Solo la scuola potrebbe cambiare la situazione ed è proprio per questo che il ruolo di Eugenia Liguori diventerà basilare per tutta la comunità.

Dove è stato girato La Preside: le location

La fiction sta riscuotendo molto successo in televisione e molti telespettatori si sono chiesti quali fossero le ambientazioni utilizzate per girare questa serie tv. Sappiamo di per certo che le riprese si sono svolte presso alcuni quartieri orientali di Napoli come San Giovanni a Teduccio.

Altra location è quella di Parco Verde a Caivano. Guardando la fiction è quindi possibile riconoscere le strade tipiche di questo paese e tutti gli edifici e i murales che hanno contribuito a rendere famoso questo contesto.