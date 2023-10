Nozze in arrivo per Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Sui social l’annuncio dopo la proposta di matrimonio e la foto dell’anello.

Una coppia molto amata tra sport e spettacolo è pronta al grande passo del matrimonio. Il calciatore della Roma e dell’Argentina Paulo Dybala ha fatto la proposta di nozze a Oriana Sabatini. I due presto si uniranno quindi come marito e moglie. L’annuncio è arrivato via social con tanto di foto dell’anello in bella vista.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sposano

Dopo tanti anni di fidanzamento tra Oriana e Paulo pare che in queste ore sia arrivata la proposta di matrimonio per i due ragazzi. Il calciatore, attaccante della Roma ed ex Juventus, ha chiesto la mano della sua dolce metà con un anello prezioso di diamanti.

La conferma è arrivata via social dove i due hanno annunciato tutto con tanto di foto e didascalia “per sempre”.

Nello scatto scelto dalla coppia si vede proprio l’anello in primo piano mentre la bella Sabatini è sullo sfondo, leggermente sfocata e col viso coperto.

Dalle immagini sembrava che la proposta fosse avvenuta questa mattina al loro risveglio ma invece è andata in scena nella notte in centro a Roma. Un momento sicuramente dolcissimo e che è stato accolto dai loro amici e anche dai loro fan con tanti messaggi di affetto.

“Unici, finalmente”, “Siete bellissimi”, “Dove lo trovi uno così?”, “Bellissimi”, hanno scritto molti utenti. A questo punto si aspettano i dettagli con la data…

