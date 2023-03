Partecipazioni solidali: cosa sono e in che modo trasformare il proprio matrimonio in qualcosa di utile anche per le persone meno fortunate.

Il matrimonio è il giorno più bello della vita degli sposi, ma può diventare anche un giorno splendido per tante altre persone, specialmente per quelle meno fortunate. Se vuoi rendere le tue nozze davvero speciali, la cosa migliore è trasformarle in un’occasione importante per aiutare chi ne ha bisogno. In che modo? Ad esempio attraverso le partecipazioni solidali, degli inviti speciali che possono diventare un piccolo grande aiuto per tantissime associazioni che lavorano per migliorare le vite di chi ha bisogno di essere aiutato e protetto. Scopriamo insieme cosa sono e alcune idee per poter unire un gesto di beneficenza all’organizzazione del proprio matrimonio.

Partecipazioni solidali: cosa sono

Partiamo dalle basi: cosa sono le partecipazioni solidali? Si tratta semplicemente di inviti che danno l’opportunità di sostenere una buona causa. Queste partecipazioni permettono di aiutare organizzazioni umanitarie che portano avanti cause davvero importanti, dalla ricerca scientifica alla difesa dell’ambiente, dei bambini, degli animali.

Non si tratta solo di beneficenza. Si tratta di trasformare un momento di egoismo e autocelebrazione in qualcosa di davvero utile. Questo tipo di inviti, tra l’altro, non è esclusiva dei matrimoni, ma può essere utilizzato anche per altre cerimonie, come battesimi o compleanni.

In sostanza, le partecipazioni solidali sono collegate anche a una donazione a una causa benefica o a un’organizzazione senza scopo di lucro. Al posto del tradizionale regalo, agli invitati viene richiesto di fare una donazione in denaro all’organizzazione benefica scelta dagli sposi o dai festeggiati. La somma raccolta viene quindi devoluta a tale associazione. In questo modo la festa diventa un’occasione speciale per fare del bene.

Quali cause sostenere?

Hai scelto di inviare delle partecipazioni solidali ma non sai quali associazioni sostenere. Per poter effettuare delle valutazioni, è importante sapere che esistono quattro categorie differenti di associazioni: quelle per la ricerca scientifica, quella a sostegno degli animali, quelle per la salvaguardia dei bambini e quelle per l’ambiente e i diritti umani.

Partiamo dalle associazioni per la ricerca scientifica. Potresti scegliere, ad esempio, di appoggiare l’AIRC (l’associazione italiana per la ricerca sul cancro), la fondazione Telethon, LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori), l’AIL (Associazione italiana contro le leucemie) o una delle tante altre associazioni che ogni giorno si impegna per cercare di aiutare tutte le persone costrette ad affrontare delle battaglie per la propria vita.

Se ami gli animali, puoi optare per una donazione alla Lega anti vivisezione, alla Lega nazionale per la difesa del cane, al Centro tutela fauna o a una delle tante altre associazioni che si occupano di difendere sia i nostri amati pet che ogni altra specie animale. Se invece preferisci aiutare i bambini, la scelta potrebbe ricadere su Save the Children o UNICEF.

Ma se nessuna di queste soluzioni incontra la tua sensibilità, non mancano le alternative: Medici senza frontiere, Lega del filo d’oro, WWF o tante altre associazioni benefiche che si impegnano per aiutare le persone meno fortunate o per preservare il futuro del nostro pianeta.

Non solo partecipazioni solidali

Oltre alle partecipazioni solidali, se vuoi rendere il tuo matrimonio qualcosa di meraviglioso anche per gli altri, puoi optare anche per altre azioni importanti. Ad esempio, puoi scegliere fornitori che sostengano cause sociali (catering che utilizzano prodotti biologici o a km 0, fiorista che dona parte del proprio guadagno e così via). Puoi anche donare i fiori al termine del matrimonio, magari a ospedali, case di riposo o a chi ne ha più bisogno. Puoi utilizzare elementi decorativi sostenibili, per non impattare sull’ambiente, e puoi anche scegliere una location che sostenga una causa benefica. Insomma, le soluzioni non mancano. La cosa importante è pensare in modo creativo e condividere con gli ospiti la scelta fatta, per renderli partecipi della scelta e del contributo dato.

