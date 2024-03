Paolo Brosio rivela dettagli intimi sulla sua carriera e la famiglia, inclusa l’adozione di una bambina in Bosnia. Le rivelazioni inedite!

Paolo Brosio, noto giornalista e scrittore, ha condiviso dettagli intimi della sua vita in un’intervista esclusiva con Caterina Balivo su Rai 1. Durante l’intervista ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e non solo, svelando particolari inediti e inaspettati sulla sua sfera privata.

Oltre a parlare delle grandi esperienze lavorative, tra cui quella vissuta a Quelli che il calcio, Brosio ha condiviso alcuni dettagli intimi riguardanti la recente scomparsa della madre e il suo desiderio di allargare la famiglia.

Paolo Brosio: l’adozione a distanza e le difficoltà incontrate

Lo scrittore ha rivelato di aver adottato una bambina a distanza. Sono ormai anni che invia aiuti alla bambina cresciuta in Bosnia, rivelando le difficoltà incontrate per incontrarla.

PAOLO BROSIO

“Ha perso i genitori durante la guerra. Quando sento parlare dei conflitti mi inorridisco, impossibile che non ci sia un piano di pace. Adesso lei ha 16 anni e gioca nella serie A di calcio femminile bosniaco. Non può venire qui perché io sono separato e lei è in un paese extra UE, quindi posso andare io a trovarla” ha rivelato Brosio.

Paolo Brosio: il legame con la madre e con la fede

Durante l’intervista Paolo Brosio ha ricordato la madre a cui era molto legato. La donna, scomparsa lo scorso aprile all’età di 102 anni, “Valeva per quattro, era una donna pazzesca” dice il figlio.

“Ho sofferto molto per la sua scomparsa – rivela –. Ognuno si autodetermina nella vita in base a quelle che sono le circostanze, sicuramente ora che non ci sono più mia mamma e mio padre la famiglia mi manca“.

Sulla sua fede, invece, ha dichiarato: “Nella vita ho sbagliato tanto, a volte mi sento un po’ solo, però poi ho trovato la fede. Mi ha dato una chiave di lettura di tutta la mia vita: ho capito che si può sbagliare, ma quando trovi Dio nel tuo cuore può cambiare tutto“.