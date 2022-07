Giorgio Tirabassi interpreta il magistrato ucciso dalla mafia: ecco quali sono le location di Paolo Borsellino, il film.

Non si sbaglia di certo se si definisce Paolo Borsellino è uno dei personaggi più importanti della storia d’Italia: nel corso della sua carriera, prima di essere ucciso in un attentato i 19 luglio del 1992, ha dato un enorme contributo nella lotta a Cosa Nostra. La sua storia è raccontata dall’omonimo film TV (nata come miniserie in due episodi) con protagonista Giorgio Tirabassi: vediamo ora quali sono le location di Paolo Borsellino.

Paolo Borsellino: le location del film con Giorgio Tirabassi

Il film Paolo Borsellino è ambientato principalmente a Palermo e segue le indagini svolte dal magistrato, insieme a Giovanni Falcone, Rocco Chinnici, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta, Ninni Cassarà e Giuseppe Montana dagli anni ’80 in poi.

Giorgio Tirabassi

Il regista Gianluca Maria Tavarelli non ha però girato le varie scene solamente in Sicilia: molte riprese si sono volte a Roma. Nella Capitale è stata girata anche la scena dell’attentato in cui ha perso la vita il vero Paolo Borsellino, che è stato invece ucciso in via D’Amelio a Palermo mentre si stava recando a trovare la madre.

Ovviamente una parte delle scene è stata girata anche a Palermo.

Paolo Borsellino, il cast del film

Oltre a Giorgio Tirabassi, che interpreta proprio il ruolo del giudice Paolo Borsellino, nel cast del film troviamo anche Ennio Fantastichini nei panni di Giovanni Falcone, Giulia Michelini in quelli della figlia Lucia Borsellino e Elio Germano che invece interpreta il figlio del magistrato, Manfredi.

Completano il cast principale Andrea Tidona, Daniela Giordano, Santo Bellina, Ninni Bruschetta, Fulvio Pepe, Cesare Apolito, Elisabetta Balia, Pietro Biondi, Luigi Maria Burruano, Nino D’Agata, Ida Carrara, Veronica D’Agotino, Carmelo Galati, Claudio Gioè, Mario Opinato, Giacinto Ferro, Pieppino Mazzotta, Fulvio D’Angelo e Bruno Torrisi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG