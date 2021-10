Paola Turani racconta il momento in cui il piccolo Enea incontra Nadine e Gnomo, i suoi due cagnoloni, il video è davvero tenero e dolce.

Il piccolo Enea è nato poche settimane ed ha fatto il suo primo ingresso in casa. Paola Turani ha raccontato i fan come Nadine e Gnomo, i suoi cagnoloni, si sono comportati all’arrivo del piccolo. Un video mostra gli amici a quattro zampe curiosi ma anche molto dolci e teneri con il nuovo arrivato in casa, i tre sono già amici.

Paola Turani sull’incontro del piccolo Enea con Nadine e Gnomo: “Sono stati fin dal primo secondo di una delicatezza disarmante”

Si sa, per i possessori degli amici a quattro zampe mostrare loro un neonato è sempre motivo di preoccupazione ma in casa Turani sembra andato tutto liscio. Infatti, la modella influencer descrive positivamente il primo incontro tra il piccolo Enea e i suoi cani Nadine e Gnomo, con un post su Instagram: “Nadine e Gnomo sono stati fin dal primo secondo di una delicatezza disarmante, silenziosi, cauti nei movimenti, i primi bacini a qualche cm di distanza da lui… quanto capiscono! Si avvicinano piano piano incuriositi, lo annusano delicatamente, lo guardano mentre allatto e Gnomo qualche volta cerca di spiarlo mentre dorme in carrozzina.. insomma, due tate perfette ma non avevamo dubbi! QUANTO AMORE!!”. Il racconto allega anche un video tenerissimo dell’incontro tra i tre davvero molto bello. Ecco il post: