Professore e allieva si sono riuniti dopo tantissimi anni e i simpatici scatti tra i due fanno piacere ai fan che li hanno seguiti e amati ad Amici.

Sono passati tantissimi anni, per l’esattezza 11, da quando Diana Del Bufalo ha ottenuto il banco di Amici. Il professore Rudy Zerbi è stato subito affascinato dalla sua incredibile voce e l’ha presa come allieva. I simpatici siparietti tra i due hanno appassionato il pubblico di Mediaset per tutta l’edizione e questa riunione dopo tanto tempo fa molto piacere ai follower.

Rudy Zerbi e Diana Del Bufalo: che coppia!

Diana Del Bufalo ha fatto molta strada da quando sedeva tra i banchi del talent show condotto da Maria De Filippi. Il suo rapporto ironico con l’insegnate Rudy Zerbi intratteneva i pomeriggi dei telespettatori e faceva divertire tutti. Lei simpatica, estroversa e un po’ sulla luna, lui preciso, severo e inflessibile l’accoppiata Zerbi e Del Bufalo sembrava uscita da una fiction. Dopo tanti anni da Amici, i due si sono riuniti e hanno condiviso tanti simpatici selfie con i follower su Instagram. Così scrive Zerbi: “Tutti uguali” di Diana! Scorri la galleria e trova una sola differenza nelle mie espressioni”. Ecco il post: