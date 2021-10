Arisa si mostra in un selfie con Vito Coppola mentre si preparano con impegno prima della messa in onda di Ballando con le stelle, la cantante sembra aver archiviato definitivamente la scuola di Amici.

Dopo l’addio ad Amici che ha fatto molto discutere, Arisa si sta buttando a capofitto nella sua nuova avventura targata Rai 1. La cantante si mostra con Vito Coppola alle prese con le prove in vista della messa in onda di Ballando con le stelle che inizierà sabato 16 ottobre . Come andrà questa nuova esperienza?

Lo scatto di Arisa con Vito Coppola su Instagram: ed è subito gossip

Arisa sembra aver definitivamente archiviato Amici e si sta dedicando ad una nuova esperienza quella da concorrente di Ballando con le stelle. Nuovo programma e nuovo colore di capelli che la cantante mostra nello scatto con Vito Coppola che sarà il suo maestro e la guiderà in questa nuova avventura. Dallo scatto con scritto “Attenti a quei due” i due sembrano carichi e impegnati nelle prove. D’altronde ad Amici, Arisa non ha mai brillato per la danza anche quando si è concessa ai simpatici siparietti con Lorella Cuccarini al serale, sembra però che l’impegno e la determinazione non le manchino. Come andrà questa nuova esperienza televisiva? Riuscirà a fare il pieno di 10? Ecco il post: