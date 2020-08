Riempiono i nostri armadi estivi, in lino, in fresco cotone o satin: comodi, leggeri e chic, sono i pantaloni perfetti. Ecco i modelli dell’estate 2020.

Per quanto i jeans e i pantaloni attillati possano piacere perché valorizzano gambe e forme, con il caldo estivo alla vista dei pantaloni larghi e comodi delle collezioni è davvero difficile dire di no. E così iniziamo a desiderare ardentemente di acquistarli, anche più di uno, per avere sempre quello giusto ad ogni occasione.

A righe, colorati, pantapalazzo, jogger o anche i trendissimi pantagiappo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, tra quelli più sportivi e quelli da potersi riservare anche per occasioni più eleganti. Il loro più, sicuramente tessuti morbidi e leggerissimi come fresco cotone, lino e satin.

Pantapalazzo e jogger, sporty chic e colorati

Due modelli da avere sicuramente nel guardaroba sono i pantapalazzo e i jogger, due modelli casual, che si adattano ad ogni occasione e da sfoggiare senza limiti con canotte e crop top. Un look che si tramuta con sportivo con un paio di sneakers e sporty chic con un paio di sandali, bassi o alti.

Fonte foto: https://it.shein.com/Tribal-Print-Wide-Leg-Pants-p-987115-cat-1740.html

– Un pantapalazzo nero può tornare sempre utile per la sua versatilità, ma è estate: spazio a colori, ma soprattutto fantasie floreali, esotiche o tribali, come quelli proposti da Shein, con praticissima coulisse.

– Altro modello in gran voga quest’estate è il pantagiappo, che conserva ampiezza e gamba larga del pantapalazzo, ma che possiamo trovare anche in versione più corta, tra modelli a righe o altri tipicamente floreali giapponesi. Per le più basse, meglio indossarli con un paio di platform o tacchi alti: slancerà di più la vostra figura.

– I jogger sono un altro modello di pantaloni che può tornare molto utile d’estate: elasticizzati, leggeri e comodi anche in jersey, hanno il pregio di essere larghi ma grazie all’elastico alle caviglie, di valorizzare maggiormente le gambe. Chic per un aperitivo, pratici per andare a lavoro.

Fonte foto: https://www.tezenis.com/it/product/jogger_in_tela_con_impunture-1WP302.html

Pantaloni estivi 2020: leggeri ed eleganti

Se pensate che i pantaloni leggeri estivi siano da relegare solo ad occasioni informali, potete invece ben gioire perché anche un dress code più ricercato approva la comodità. Basta scegliere il taglio, tessuto e scarpa giusta.

– Taglio dritto, tessuto anche leggermente voluminoso ma soprattutto pratico e comodo. Da portare con dei décolleté a sandalo con strisce, oppure con un paio di sandali gioiello.

Zara approva a pieni voti il panta largo d’estate che ne realizza persino un completo.

– Aperitivo da lavoro pre-ferie? Ecco come unire l’eleganza e il taglio chic che un contesto lavorativo richiede, con un po’ di colore e originalità. Un taglio dritto morbido, con un tocco di colore fluo e sgargiante rosa shocking, come proposto da Pinko.

– Non dimenticate che a volte a rendere un pantalone elegante è anche la scelta dell’accessorio a fare la differenza. Una cintura o una scarpa con degli strass da abbinare ad un crop top più ricercato, può essere la soluzione migliore per trasformare anche il un modello easy in chic edition.