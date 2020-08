I sandali stiletto meritano un posto speciale nella nostra scarpiera estiva. Sexy, glamour e fortemente femminili, sono quelle scarpe a cui una donna non rinuncerebbe mai.

Sarà anche vero che l’estate 2020 è all’insegna del comodo e pratico, sia per gli outfit che nella scelta delle scarpe, ma è pur vero che nessuna scarpa ci fa sentire sexy e femminili come i sandali stiletto. Sono quel modello che riserviamo ad occasioni speciali, quando desideriamo sentirci particolarmente glamour.

E se il timore è quello di non sapere se riuscirete per lungo tempo a stare su 10 cm di tacco, allora esercitatevi un po’ a casa: acquistate il vostro modello preferito, camminateci un po’ e vedrete. Perché è vero che ogni tanto per essere belle vale la pena soffrire!

Sandali stiletto con fiocco

Sandali stiletto: i modelli dell’estate 2020

A tinta unita, animalier, impreziosite di decorazioni, di stiletti ce ne sono davvero tanti e non necessariamente altissimi. Anche se lo slancio e il tocco sexy dei sandali più alti restano i più femminili in assoluto, perfetti per un appuntamento galante o una cerimonia.

– Cercate quelle scarpe da custodire gelosamente nell’armadio e da tirare fuori al momento giusto, magari per una serata in discoteca, per quella cena con lui nel ristorante più chic della città? Allora adorerete le Esmeralda Heels di Casadei: uno stiletto dalle fasce glitterate, raffinato ed elegante.

– Primadonna Collection accontenta anche chi ama lo stiletto, ma non si sente ancora pronta per i 10 cm d’altezza: eccolo allora in versione bassa, in nuance sgargianti e colorate. Conviene approfittare dei saldi per acquistarne più di una, anche in versione slingback.

– Neppure Nero Giardini rinuncia ad inserire lo stiletto tra i modelli dell’estate 2020, e lo fa puntando su un sexy classico: un décolléte rosso fiammante in vernice. Per le serate più audaci con un abito lungo ed elegante, altrimenti da smorzare con un jeans.

– Uno stiletto speciale che celebra l’estate quello di Albano, che ci fa pensare al meraviglioso verde della Costiera Amalfitana e al giallo dei suoi limoni succosi. Un modello dai colori brillanti ed estivi, da abbinare con disinvoltura, soprattutto se sui tacchi avete la stessa agilità di Victoria Beckam.

– Basse e deliziose sono gli stiletti di Pittarosso, che ricordano tanto le scarpette da ballo degli anni ’60. Dal tocco vintage, sono le scarpe perfette per le nostalgiche anche per il loro bicolore nero e arancio.

Scarpe stiletto: come abbinarle

Oltre al timore dell’altezza, che in media per uno stiletto è dai 10 cm in su ma potreste anche trovare modelli un po’ più bassi, c’è anche quello magari di non sapere come abbinarle per non correre il rischio di essere volgari. Il segreto è fare sempre attenzione alle lunghezze dei vostri outfit.

Approvatissime con jeans, pantaloni lunghi e al ginocchio e dress lunghi e midi, da evitare invece con vestiti troppo mini e con short inguinali, a meno che non si tratti di uno stiletto basso.