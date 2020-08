In estate e soprattutto ad Agosto abbiamo bisogno di vestiti freschi e veloci da indossare. Memorizzate allora questi look che vi faranno comodo, specialmente in vacanza e in valigia.

In estate la voglia di scoprirsi è tanta: canotte, top e crop top, minigonne e vestitini ci permettono di tenere braccia e gambe scoperto riuscendo a tenere testa al caldo. Abbiamo bisogno di creare look quanto più comodi e freschi per essere fashion ma stare anche bene in termini pratici. Agosto è il mese che ci mette più a dura prova con le temperature in salita, ed è per questo che magari saremo costrette a puntare sempre su alcuni capi in particolare, ma possiamo divertirci con abbinamenti sempre nuovi.

Outfit agosto 2020: gli accessori indispensabili

Agosto è anche mese di partenze, e in procinto di fare la valigia bisogna mantenere alta la lucidità: sappiamo che è molto difficile, ma vi aiuterà a capire davvero cosa rappresenta un must have da vacanza e cosa no.

– Partiamo ad esempio dalla borsa mare: se trascorrerete la vacanza in location on the beach, gran parte del tempo lo trascorrerete in spiaggia. La borsa quindi, bella e capiente è un must have da valigia senza alcun dubbio!

– Altro accessorio indispensabile per proteggersi dal sole e non solo, è un cappello: di paglia e a falda larga se volete sentirvi dive, ma se volete seguire le tendenze delle influencer occhio anche al cappello da pescatore, che in quest’estate 2020 ha segnato il suo grande ritorno.

– Scegliere quali gioielli portare e quali lasciare a casa non è mai facile, ma datevi l’occasione in estate ma soprattutto in vacanza di indossare qualcosa di particolarmente esotico: spazio a cavigliere, gioielli grandi, lunghi e colorati.

Look estivi 2020 da copiare in vacanza

Come vestirsi bene ma rapidamente potendo comunque dire che avete preso la prima cosa che capita? Memorizzate i look che più vi piacciono, personalizzateli un po’ ed il gioco è fatto: avrete qualche look già pronto anche da mettere subito in valigia.

– Un look da spiaggia comodo e veloce, lo suggerisce Chiara Ferragni: ciabattine, short e camicia un po’ oversize che lascia intravedere il bikini, ma anche da chiudere all’occorrenza. Da personalizzare anche abbinando una bandana, altro must have estivo 2020.

– Non si può partire senza almeno una tuta in valigia: a tinta unita o in versione esotica o floreale come quella di Paola Turani, seguendo le tendenze del momento. Perfetta per andare al mare o per un escursione in vacanza.

– L’ispirazione per un look serale arriva da Valentina Ferragni, che sceglie una gonna lunga con spacco, coloratissima e simil pareo, da indossare con un sandalo basso ma anche con tacchetto medio. T-shirt. crop top o canotta, completano un look summer chic.

– Chemisier, camicione o caftano, chiamatelo come volete, ma è il dress d’eccellenza dell’estate: i più casual da indossare al mare, i più preziosi anche la sera. E se volete una ventata di freschezza, Oysho propone fantasie giapponesi su caftani che ricordano kimoni.

– In vacanza si ha anche voglia di cambiare, sperimentare look nuovi, un po’ come Bianca Balti: allo short la modella abbina una camicia floreale ed un immancabile cappello in paglia che le da un look da rude diva. Da copiare assolutamente per stupire tutti!

– A proposito di maglie da portare in valigia: se avete conservato le maglie a rete che si portavano un po’ di tempo fa, rispolveratele.

Il suggerimento arriva da Ilary Blasi, che ne sfoggia una dal verde sgargiante: potete indossarla con un costume sotto per andare al mare, con un top leggero o crop per un look casual.