Si è fatto già amare, se vi siete ben guardate in giro, e la sua onnipresenza nelle collezioni è solo una conferma: i pantaloni di lana sono il nuovo must have.

Habemus un nuovo must have: i pantaloni di lana. Se alle volte abbiamo messo da parte un tessuto così classico ed evergreen, adesso è tempo di tirare fuori tutto quello che abbiamo, e se qualcosa ci manca di correre ai ripari e rifarci con i saldi. Comfy, cozy e trendy, impossibile accontentarsi di un paio: vi piaceranno così tanto che ne vorrete più di uno.

Pantaloni di lana: Zara, Benetton e Stefanel, i modelli

L’identikit dei pantaloni di questa stagione invernale resta senza compromesso quello della comodità. In un momento così particolare, anche i capi come un abbraccio avvolgente devono confortarci dovunque siamo, che sia a casa, in ufficio, a fare la spesa o concederci una passeggiata.

– Le nuance neutre sono la scelta per non sbagliare mai, ma perché non osare con il colore per dare anche alle giornate uggiose un tocco di allegria? Super promosso allora, ad un prezzo scontatissimo con i saldi, il pantalone in maglia canneté di Zara, morbido ed elasticizzato.

– Spazio anche alle fibre pregiate che sposano anche la lana: è il caso del pantalone in cashmere e lana vergine di Benetton, un modello voluminoso, caldo e morbido anche nel taglio. Il tessuto pregiato ci consente di indossarlo con disinvoltura anche in ufficio con un blazer.

– Ma il più elegante di tutti, perfetto da portare con un paio di tacchi in occasione di un aperitivo o di un’occasione speciale lo propone Stefanel, che sdogana il credo secondo cui il pantalone a maglia si relega alla casa e all’outdoor last minute. Bicolore in beige o in blu, non abbiamo occhi che per questo modello.

Come abbinare i pantaloni in maglia

Un po’ sporty chic, eleganti ma anche comodi, i pantaloni in maglia sono la vera novità di quest’inverno in versione streetwear. Niente paura quindi a indossarli senza troppi problemi in più occasioni, e a giocare con gli abbinamenti.

Potreste scegliere di puntare su un dolcevita o su una maglia in lana, ma spazio anche a camice, giacche e blazer ampi per un look oversize e pratico ma anche un po’ rock con un paio di boots trochetto o con delle sneakers in plateau.