Cover girl per Vogue Uk, l’anno comincia bene per Dua Lipa, che ha indossato un abito nero firmato Armani. Re Giorgio ha spiegato il perché della scelta.

Non è certo un caso se sulla cover di Vogue Uk di Febbraio 2021 c’è Dua Lipa: si può dire che il 2020 è stato l’anno della sua consacrazione, la pop star del Future Nostalgia, che con la sua passione per gli anni ’90 ha contribuito a riscrivere anche i look del qui ed ora e del domani.

Insomma da icona non poteva essere che lei la cover girl di questo inizio anno, e come tale non poteva che indossare un abito che rappresentasse perfettamente questa sua aurea sacra, la sua capacità di fondere tre tempi. E per lei l’abito la scelto Re Giorgio.

Dua Lipa x Vogue Uk: l’abito nero firmato Armani

Un abito nero elegante, dal décolléte raffinato, un outfit da sera di una bellezza disarmante: in jersey con perline, è un’esclusiva della prossima collezione primavera/estate 2021 di Armani, che ne ha riconosciuto l’abito adatto a Dua Lipa per posare su Vogue.

Un abito che ricorda lo stile glamour della vecchia Hollywood, infatti fa decisamente pensare ad un abito da serata da Oscar, un modello basic in pieno stile Armani che ha tutte le carte in regola per potersi definire un evergreen. Anche questo il dettaglio che ha convinto lo stilista a sceglierlo per Dua Lipa.

“Senza tempo ed elegante”, così è l’abito da sera secondo Armani

In questa occasione Armani ha rivelato di essere un grande ammiratore di Dua Lipa e del suo stile, l’ha definita infatti “una rara combinazione di talento, stile, bellezza e determinazione, e per di più ha una coscienza”, una ragazza quindi che ha personalità da vendere.

Ed è da questo concetto che è partito per scegliere l’abito indossato dalla cantante su Vogue: “Questo elegante abito nero è per molti versi la sintesi dello stile da sera Armani. Sembra apparentemente semplice, ma è tagliato per suggerire la forma e un movimento fluido che rispetta i contorni del corpo, mentre il ricamo lo fa brillare sotto la luce mentre chi lo indossa si muove. Preferisco creare qualcosa che sembri senza tempo ed elegante, credo che questa sia l’essenza della vera raffinatezza“, ha spiegato così la sua scelta a Vogue Italia.