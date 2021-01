Anche i bijoux hanno un loro galateo. In base ai nostri outfit possiamo scegliere come, quando e quali gioielli indossare così da non sbagliare mai.

Come scegliamo di indossare i gioielli è una componente fondamentale del nostro look: quali indossare, quando, come e perché sono delle varianti da non sottovalutare sia per non precluderci un bijoux che ci valorizzi ma anche per non esagerare nel mescolarne magari di troppo diversi fra loro. Ecco perché anche i bijoux hanno un galateo, in verità molto semplice e a cui bastano poche regole per poterlo applicare di volta in volta, così da farlo diventare un’abitudine.

Come indossare i gioielli: distinguere quelli da giorno e da sera

Esistono gioielli da giorno e da sera, esattamente come gli abiti: un dettaglio che sicuramente ci potrà aiutare nel fare una selezione tra i bijoux che possediamo, e che per maggior chiarezza ed ordine potremmo anche suddividere.

Come facciamo però a capire questa differenza? Generalmente quelli da giorno sono di nuance chiare come giada, acquamarina, turchese e corallo, e di dimensioni sono meno appariscenti e vistosi.

Diversamente quelli da sera sono gioielli più imponenti e importanti, quelli con cui si può osare e che includono anche pietre preziose come diamanti, zaffiri, smeraldi e rubini. Fanno eccezione le perle che da qualche tempo si indossano con maggior leggerezza e facilità.

Se l’argento, oggi più che mai materiale preferito dei gioielli minimal, viene facilmente indossato di giorno, l’oro dipende dalla dimensione e dalla preziosità del gioiello in questione, perché quelli minimal oggi vengono tranquillamente indossati anche per look everyday e spesso proprio mescolati con gioielli in argento.

Come abbinare i bijoux in base agli outifit

Dopo aver quindi distinto gioielli da giorno e da sera, siamo giù sulla buona strada per capire quali potranno sposarsi meglio con il nostro abbigliamento. Ma non è solo questo che farà la differenza, perché conta anche l’occasione, se si tratta di un look everyday o più ricercato.

Ad esempio per una cerimonia o un evento che si tiene di giorno se puntiamo su un look già di per sé appariscente meglio puntare su gioielli non troppo vistosi e dalla dimensioni più contenute. Se scegliete una collana particolarmente vistosa ad esempio, evitate degli orecchini altrettanto appariscenti per evitare un effetto albero di Natale.

Diversamente, quanto più il vostro abbigliamento sarà semplice e sobrio, potete osare un po’ di più su bijoux che non passino inosservati, sempre tuttavia tenendo conto di come abbinerete fra loro quelli che sceglierete.