Parachute e Cargo sono loro i modelli più cool da acquistare e indossare a partire da questo autunno

Abbiamo iniziato ad avvistarli quest’estate ma adesso è arrivato il momento di concentrarci sui modelli più trendy della prossima stagione autunnale e di approfondire le anteprime fall/winter 2022-2023. Perché non c’è dubbio che il pantalone ideale è dalla vestibilità fit ma comoda, ma anche over e dal tessuto tech. Chi ha amato negli anni 2000 i pantaloni a vita bassa dalla gambia ampia e dalla vestibilità sportiva, continuerà ad amarli ancora di più in questo back in time in versione riveduta e corretta anche a vita alta. Tanti i modelli dalle sottili differenze tra cui scegliere e custodire nel nostro guardaroba puntando ad un look sbarazzino e sporty chic.

Pantaloni parachute o cargo, come abbinarli: differenze di stile, vestibilità e peso

Si tende a confonderli spesso. In effetti questi due modelli – parachute e cargo – si somigliano molto nello stile ma non sono uguali nella vestibilità e nel “peso”: i parachute sono ampi e leggeri, mentre i cargo sono più pesanti e strutturati essendo strettamente legati alle linee di pantaloni workwear.

I parachute pants sono stati definiti l’ossessione di modelle come Hailey Bieber e Bella Hadid ed infatti è grazie a loro che è esplosa la tendenza su Tik Tok: le loro origini sono anni ’90, realizzati generalmente in nylon e indossati da breakedancer e dai paracadutisti, come suggerisce stesso l’etimologia del loro nome.

E per abbinarli non possiamo che ispirarci a queste due icone della Gen Z che più di una volta sul loro profilo hanno mostrato look da sperimentare con questi pantaloni, che amano indossarli con top e maglie cropped in abbinamento con una camicia aperta o anche una felpa. Ma se volete osare ancora di più qualche suggerimento arriva anche da Dua Lipa, che nella musica come nella moda non resiste al vintage. Mules con punta a triangolo e tacchi a spillo e maglia nude nera crop è la sua proposta che converte in chic questi pantaloni super sportivi.

Dove acquistare i modelli Y2K più trendy del momento: i modelli di Stradivarius e Bershka

I brand del fashion retail attualmente hanno fatto di questi pantaloni il fiore all’occhiello delle loro collezioni: sportiva, decisa, street sono i modelli proposti da Stradivarius, in particolare quello in popeline con elastici ad un prezzo che va dai 36 ai 40 euro, perfetti da indossare in autunno con una maglia a maniche lunghe da annodare così da riproporre un look che ci lasci ancora scoprire il bacino.

– Modelli particolarmente over con elastico in bella vista e tasconi sono i Cargo proposti da Bershka, così ben strutturati da farci sentire un po’ street dancer: ricercato è l’effetto morbido con il quale si ripiegano su se stessi, da indossare con un paio di sneakers alte e slanciate in pieno stile urban. I tessuti? Twill, jeans, felpa e finta pelle ma anche in cotone per chi cerca un modello easy chic, con prezzo variabile dai 30 ai 40 euro.

