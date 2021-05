Vale la pena scegliere i pannolini ecologici? Vediamo da quali materiali sono composti e quali sono le loro principali caratteristiche.

Le mamme di oggi stanno sempre più abbandonando i classici pannolini per abbracciare una scelta più consapevole nei confronti dell’ambiente. Sono nati così i pannolini ecologici realizzati in fibre naturali. Questo genere di pannolini pur mantenendo le caratteristiche usa e getta di quelli tradizionali, permettono di ridurre notevolmente l’impatto sull’ambiente. Vediamo quali sono le soluzioni più ecologiche tra due grandi alternative: i pannolini lavabili e i pannolini naturali usa e getta biodegradabili.

Pannolini ecologici: una soluzione per l’ambiente

Dalla nascita fino al compimento dei 3 anni di età un bimbo arriva a consumare fino a 5mila pannolini. Questa quantità considerevole si traduce in una notevole produzione di rifiuti e in un problema da non sottovalutare in termini di impatto ambientale. Per questo motivo accanto ai pannolini tradizionali stanno nascendo delle alternative più ecologiche per il rispetto del pianeta.

Fonte: https://www.pexels.com/it-it/foto/carino-shopping-business-bambini-6849259/

Da un lato abbiamo i pannolini lavabili che si ispirano ai pannolini utilizzati anticamente dalle nonne quando i prodotti usa e getta erano ancora un’utopia. Ma ora che questi stessi prodotti usa e getta si stanno trasformando in un problema ambientale, i pannolini lavabili sono davvero un toccasana per l’ambiente. C’è anche chi ha pensato di rivoluzionare il concetto dell’usa e getta, introducendo però i pannolini biodegradabili, vediamo di cosa si tratta.

Pannolino ecologico: le caratteristiche

I pannolini tradizionali non sono ricliclabili e hanno tempi di smaltimento di circa 500 anni. Un’alternativa valida è data dai pannolini eco che sostituiscono la plastica con il Mater-bi una sostanza che può essere sottoposta al compostaggio e rende quindi i pannolini biodegradabili.

I pannolini bio, inoltre, non utilizzano il cloro o altri sbiancanti comunemente utilizzati nei pannolini tradizionali. La porzione assorbente del pannolino, anziché essere in polyacrilato, come spesso accade, è realizzata in cellulosa e proviene da fonti sostenibili. Nel rivestimento esterno la plastica viene sostituita da bioplastiche di origine vegetale (estratta ad esempio dal mais). Anche la confezione stessa dei pannolini ecologici è biodegradabile anziché essere in plastica.