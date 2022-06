Il Palio di Siena 2022 sta per andare in scena e tra le contrade c’è gran fermento: vediamo come funziona e come assistere al torneo.

Anche quest’anno si svolge un appuntamento molto importante per coloro che amano le rievocazioni storiche. Stiamo parlando del Palio di Siena 2022, che andrà in scena con le due classiche corse di cavalli. A giocarsi la vittoria saranno dieci contrade delle diciassette che ‘formano’ la città toscana. Scopriamo le date, i calendari e come assistere alla giostra.

Palio di Siena 2022: come funziona?

Il Palio di Siena è, senza ombra di dubbio, una delle rievocazioni storiche più famose e storiche d’Italia. Nato nel lontano 1744, anche se si praticava già dal XIII d.C., non è solo una semplice corsa di cavalli come molti credono. Le contrade e i loro seguaci vivono la manifestazione con passione e sono estremamente legati alle tradizioni, alla giostra e, soprattutto, ai loro colori. La vittoria del torneo, che si svolge in due date, una in onore della Madonna di Provenzano e l’altra per la Madonna dell’Assunta, appare come una questione di vita o di morte. Delle diciassette contrade di Siena, soltanto dieci partecipano alla corsa. Queste vengono elette qualche mese prima, con un sistema di sorteggio e rotazioni.

Per l’edizione 2022, a gareggiare al Palio di Siena sono: Valdimontone, Istrice, Leocorno, Lupa, Drago, Bruco, Chiocciola, Pantera, Civetta e Torre. Esclusi, invece, sono: Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio, Oca e Tartuca.

Come vuole la tradizione, prima della giostra le Contrade sfilano per le vie della città. Ogni fazione ha i propri colori e uno stemma che li identifica. Con abiti medievali, generalmente in velluto e davvero pesantissimi, passeggiano per Siena cavalieri, dame, tamburini, sbandieratori, paggetti e tante altre figure appartenenti ad un’epoca ormai passata. A vincere il palio è il cavallo che, anche senza fantino, finisce per primo i tre giri del campo.

Date e prezzi del Palio di Siena 2022

Il Palio di Siena, quello del 2022 come i precedenti, si svolge in due momenti dell’anno. Dal 29 giugno al 2 luglio, giorni in cui va in scena la prima corsa, e dal 13 al 16 agosto, per la seconda corsa. Come anticipato, l’estrazione delle contrade avviene qualche mese prima. Quest’anno si è svolta il 29 maggio. Il regolamento della giostra prevede la possibilità di una gara straordinaria, ma nel 2022 non ci sarà. La corsa in onore della Madonna di Provenzano si disputerà sabato 2 luglio, mentre quella per la Madonna dell’Assunta martedì 16 agosto. Le giornate del palio sono così organizzate:

Ore 7:45: messa del fantino

Ore 9:00: provaccia

2 luglio alle ore 15:00 e 16 agosto alle ore 14:30: benedizione del cavallo e del fantino

2 luglio alle ore 16:30 e 16 agosto alle ore 15:50: partenza del corteo dal Palazzo del Governo in Piazza del Duomo fino Pizza del Campo

2 luglio alle ore 17:20 e 16 agosto alle ore 16:50: entrata del Corteo Storico

2 luglio alle ore 18:15 e 16 agosto alle ore 17:45: chiusura degli accessi a Piazza del Campo

2 luglio alle ore 19:30 e 16 agosto alle ore 19:00: il Drappellone viene portato sul Palco dei Giudici e si da inizio alla corsa con la danza della Vittoria dei diciassette alfieri delle contrade

Al Palio di Siena si può assistere sia gratuitamente, recandosi in Piazza del Campo, che a pagamento dai palchi e dalle finestre. I prezzi partono da 60 euro a persone. Le corse vengono trasmesse anche in televisione. Nel 2022, però, ci sarà un grande cambiamento: i diritti sono passati dalla Rai a La7.

