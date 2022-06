Ecco dove vedere il Palio di Siena in TV e in streamig in diretta: questa volta non è la Rai a trasmetterlo come di consueto.

L’estate a Siena è la stagione del Palio: l’evento più atteso e seguito in città che ogni anno attira anche numerosi turisti e incolla alla TV numerosi spettatori. Il Palio di Siena 2022, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni, non sarà però trasmesso dai canali Rai ma non mancherà comunque la diretta televisiva dell’evento. Come sempre ci sono due carriere (così vengono chiamate le due corse): la prima che si tiene il 2 luglio in onore della Madonna di Provenzano, la seconda il 16 agosto in onore della Madonna Assunta.

Dove vedere il Palio di Siena in TV e in streaming

A trasmettere le due carriere del Palio di Siena 2022 è La7. La TV del gruppo Cairo Communication ha infatti acquistato i diritti per trasmettere il Palio di Siena fino al 2025: a condurre l’evento sarà Pierluigi Pardo.

Palio di Siena, stendardi delle Contrade

“Siamo consapevoli dell’unicità di questo grande evento che incarna una cultura del territorio che riguarda la storia e radici del nostro Paese. Del resto il racconto della realtà, non solo politica o internazionale, è la chiave di lettura che ci rappresenta. Storia, passione, cultura, valore del territorio: tutti aspetti che Siena e il Palio uniscono in maniera unica. Sono infine molto contento che Pierluigi Pardo abbia accettato la conduzione” ha spiegato il direttore di La7, Andrea Salerno.

Il Palio di Provenzano, quello del 2 luglio, ha inizio alle ore 19.30, il Palio dell’Assunta, quello del 16 agosto, ha invece inizio alle ore 19.00. In entrambe le giornate gli eventi in Piazza del Campo inizieranno fin dalla mattina e proseguiranno per tutta la giornata.

Palio di Siena: le contrade

Le contrade che si sfidano al Palio di Siena 2022 sono in totale 17: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Liga, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre, Valdimontone.

