A maggio 2021, su Sky Original, ha debuttato Domina, la serie TV che ambientata nell’antica Roma e raccontata dal punto di vista delle donne. Più di un anno dopo, a partire da lunedì 11 luglio 2022, la serie TV è trasmessa anche in chiaro in prima su La7. Siamo ai tempi di Ottaviano e sulla scena c’è la sua terza moglie, Livia Drusilla, i cui panni saranno vestiti da Kasia Smutniak. Il cast è assolutamente internazionale: ci sono tra gli altri anche Matthew McNulty e Liam Cunningham. Regia affidata a Claire McCarthy, Davide Evans e Debs Paterson.

Domina, la serie originale Sky, racconta storia e ascesa di Livia: si parte dallo scoramento per l’assassinio di Giulio Cesare, fino al momento in cui la donna diventa la potente imperatrice, capace di avere una grande influenza su Roma dopo aver sposato Ottaviano ed essersi così insediata nel cuore del potere.

Nel suo animo è anche mossa da un desiderio di vendetta e dalla volontà di lasciare ai suoi figli qualcosa. Sposerà l’uomo che tutto le ha tolto e capirà cosa è necessario fare per mantenere il potere.

Un punto di vista diverso rispetto a quelli a cui siamo abituati: sarà infatti visto tutto da quello delle donne.

Come detto Livia Drusilla sarà interpretata da Kasia Sutniak. Con lei ci sarà Matthew McNulty nei panni di Gaio Ottaviano (ruolo di Tom Glynn-Carney nei primi due episodi, quando Nadia Parkes sarà una giovane Livia). Liam Cunningham, Ser Davos, sarà il padre di Livia, Livio, mentre Isabella Rossellini ha il ruolo di Balbina.

E poi ancora Claire Forlani è Ottavia, sorella di Gaio, Chistine Bottomley è invece la nemica di Livia, Scribonia.. Completano il cast Colette Dalal Tchantcho, e Ben Batt, nei panni di Agrippa.

