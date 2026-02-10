Otto e Mezzo: come contattare il programma di Lilli Gruber su LA7

Otto e Mezzo va in onda dal lunedì al venerdì, nella fascia access prime time, su La7: ecco come contattare il programma di Lilli Gruber.

Programma di punta di LA7 da oltre vent’anni, nonché quello più longevo, Otto e Mezzo è condotto da parecchie edizioni da Lilli Gruber. Format di approfondimento su politica e società, affronta quotidianamente le problematiche del mondo. Se avete bisogno di contattare la redazione, potete sfruttare diverse modalità.

Dove si registra Otto e Mezzo

Otto e Mezzo si registra e viene trasmesso in diretta nel centro di produzione romano di LA7, situato in via Umberto Novaro 32, dove tra l’altro si trova anche lo studio del telegiornale della Rete, diretto da Enrico Mentana. Per eventi speciali, come accaduto in occasione del World Economic Forum del 2026, quando la redazione di Lilli Gruber si è trasferita a Davos, in Svizzera, la trasmissione viene delocalizzata temporaneamente nelle zone d’interesse.

Otto e Mezzo: come contattare il programma di Lilli Gruber

In onda dal 2002 su La7, Otto e Mezzo è condotto dal 2008 da Lilli Gruber. Il programma, che di puntata in puntata affronta con ospiti in studio argomenti di attualità, cultura, economia ed etica, nonché le principali notizie del giorno, va in scena dal lunedì a venerdì, nella fascia access prime time, alle ore 20:30. Se avete bisogno di contattare la redazione, avete diverse alternative.

Innanzitutto, potete scrivere una email all’indirizzo [email protected], oppure telefonare al centralino La7 di Roma allo 06 355841. Se siete ancora amanti di carta e penna e preferite la cara e vecchia lettera, potete scrivere all’indirizzo postale Via Umberto Novaro 32, 00195 Roma.

In alternativa, si può inviare un messaggio ai profili social ufficiali di Otto e Mezzo, su Facebook o Instagram, oppure contattare direttamente LA7 sul sito istituzionale.