Tempus fugit: gli orologi sono l’investimento migliore secondo gli italiani!

Quando la crisi si fa vicina, gli italiani tendono a far affidamento ai beni rifugio e tra questi i preferiti sono gli… orologi di lusso!

In tempi di crisi varrebbe la pena capire quale settore è più sicuro per fare un investimento. Pare, però, che gli italiani lo sappiano da sempre. Secondo un’analisi svolta da Prestiamoci, quello degli orologi è sicuramente l’investimento più sicuro sul mercato. Se i romani dicevano tempus fugit, nel caso dei segnatempo di lusso il tempo non fugge, ma aiuta ad incrementare i valori economici. Scopriamo di più a proposito di questo fruttuoso investimento!

Orologi di lusso: un investimento per il futuro

Secondo quanto emerso dall’analisi effettuata da Prestiamoci (società finanziaria che si occupa di prestiti tra privati) il numero di richieste di prestiti, al fine di comprare orologi di lusso, ha avuto un incremento del 7,5% nel 2019, con una percentuale di utenti del 65%. Un vero record, se si rapportano i dati a quelli dell’anno precedente: la richiesta era al 3% con il 35% di conversioni.

Orologio da polso

Fare un investimento a lungo termine è sicuramente uno sguardo sul futuro. L’incremento del valore degli orologi, supera addirittura quello delle opere d’arte, un altro investimento molto redditizio per quanto riguarda le stime sul loro potere economico nel tempo.

Come investire sugli orologi di lusso?

Per poter cominciare ad investire sugli orologi di lusso, che ormai sono diventati dei veri e propri beni rifugio, è necessario conoscere delle piccole regole fondamentali affinché possa diventare una collezione di valore (anche economico) nel tempo.

Collezione orologi

• Scegliete il vostro marchio preferito, non fate troppo affidamento su marchi sconosciuti. Sicuramente Rolex è il più famoso e redditizio, ma anche altri grandi marchi possono fare al caso vostro.

• Abbiatene la massima cura, cercate di mantenere gli ingranaggi funzionanti e nel loro stato ottimale, ricordate però che non devono essere indossati per mantenere intatte le loro caratteristiche.

• Anche la storia vuole la sua parte! Il valore del pezzo aumenta se è legato anche a eventi importanti o a personaggi illustri. Un racconto avvincente da raccontare durante la vendita aiuta a vendere meglio e a guadagnarci di più.

Quali sono i marchi più redditizi?

Secondo uno studio condotto da Marketresearch le marche di orologi che hanno un valore futuro più alto sul mercato sono Omega, TAG Heuer e il più classico Rolex. Basti pensare che alcuni pezzi questi marchi di lusso in 3 anni sono passati da un valore di 5000€ a 18000€. I collezionisti di orologi hanno una vera e propria piccola miniera d’oro. Il valore degli orologi antichi è in continua crescita, dunque possono rappresentare una fonte di garanzia economica importante per chi li possiede. Basti pensare che molti orologi appartenuti a persone di rilievo o pezzi di rari, a distanza di anni, vengono battuti all’asta per il doppio del loro valore iniziale.