In una lunga intervista, la cantante parla dei suoi 79 anni e della sua ricca carriera e anche del suo ultimo traguardo quello di Commendatore della Repubblica.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, la cantante ripercorre la sua lunga e soddisfacente carriera. Parla del futuro della musica che secondo la Berti deve andare in mano ai giovani. Poi rivela anche stralci della sua vita personale.

Le dichiarazioni di Orietta Berti

Fedez Achille Lauro Orietta Berti

Come riporta il Corriere della Sera, la cantante parla del futuro della musica: “Oggi i miei amici nella musica sono i giovani come Fedez, Rovazzi e i Maneskin. Poi svela i nomi degli artisti più giovani con cui ha legato di più: “Hell Raton, Fedez, Achille Lauro ma anche i Maneskin, alla luce della mia esperienza mi sento vicina a chi viene additato perché troppo popolare“.

La Berti parla poi della sua vita privata: “Quando perdi i genitori o qualcuno di caro, come una nipote acquisita di 17 anni che si chiamava Orietta a causa di un tumore al pancreas l’animo diventa grigio. Ma se vai in scena o sei in una tournée devi mostrarti solare, purtroppo è la legge dello spettacolo“.

La cantante riassume poi la sua carriera: “I cinque anni di “Quelli che il calcio” con Fabio Fazio sono stati molto divertenti ma poi ne ho fatti altri cinque partecipando a “Che tempo che fa” e lì sono ancora protagonista al tavolo. Nella mia indole sono sempre stata curiosa e mi piace viaggiare e sperimentare, per questo mi sono sempre avvicinata a nuovi mezzi di comunicazione. Come i social, dove condivido e vengo condivisa“.

Poi parla del riconoscimento che riceverà il 2 giugno: “Sì il 2 giugno sarò a Reggio Emilia in Prefettura perché mi è stato conferito il riconoscimento di Commendatore della Repubblica. Una soddisfazione“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG