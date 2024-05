Inedita Orietta Berti che a ‘La Vita In Diretta’ ha raccontato alcune particolarità sulla cantante Annalisa e anche suo marito.

Indubbiamente Annalisa è una delle cantanti italiane più apprezzate dell’ultimo periodo. Oltre alle capacità riconosciute da tutti, però, l’artista ha di recente fatto parlare per il suo matrimonio con Francesco Muglia. Il loro rapporto è stata per diverso periodo una sorta di mistero e, anche per questo, hanno destato particolare curiosità le parole di Orietta Berti a ‘La Vita in Diretta’ dove l’usignolo di Cavriago ha datto qualche dettaglio inedito proprio sull’uomo…

Orietta Berti parla di Annalisa e di suo marito

Orietta Berti

“A me piacciono tutte, sono amica con tutte. Annalisa mi piace, conosco suo marito“, ha esordito la Berti parlando con Matano a ‘La Vita in Diretta’ su Rai 1. Poi ancora sulla coppia: “Lui è un bel ragazzo, è bravo! Ha fatto bene a sposarlo. Le sue canzoni mi piacciono, sì, lei è stata la protagonista assoluta quest’anno”. Sui social, come era inevitabile che fosse, moltissimi utenti hanno notato il commento della donna sulla coppia e non sono mancati simpatici pareri e cuoricini vari a conferma sia della simpatia che Orietta ha fatto con le sue affermazioni sia del rapporto molto bello tra Nali e i suoi seguaci.

non Orietta Berti che parla di Annalisa e suo marito ⚰️ pic.twitter.com/cR5DnxQ46K — Katy🌪️ (@katyeilblu) May 30, 2024

Annalisa e le parole sul marito

La storia d’amore tra Annalisa e il marito, come anticipato, è stata molto chiacchierata in quanto entrambi hanno tenuto parecchio nascosto il loro rapporto per ragioni di privacy. In una vecchia intervista a Vanity Fair, la cantante aveva detto riguardo l’uomo: “È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare”. In quell’occasione non successe niente, “non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social”. E ancora sul loro feeling: “Io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita […]”.