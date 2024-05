Una lunga riflessione social da parte di Micol Olivieri per sensibilizzare l’opinione pubblica e dare coraggio alle donne.

Molto amata per il suo passato da attrice, ed in particolare per il suo ruolo ne I Cesaroni, Micol Olivieri è adesso una influencer di successo che sui social cerca di dare sempre dei buoni messaggi a chi la segue. L’ultimo è stato un vero e proprio modo per cercare di rompere un tabù, quello legato al parlare di ciclo e assorbenti.

Micol Olivieri, rompe il tabù su ciclo e assorbenti

Micol Olivieri

La Olivieri, come detto, ha voluto parlare di un argomento che, spesso, non viene trattato a dovere, ovvero quello del ciclo delle donne. In particolare, l’influencer ha preso spunto da un “ritardo” per sottolineare come sia necessario discutere di mestruazioni e ciclo. “Dobbiamo assolutamente normalizzare e anzi ringraziare il nostro corpo quando sanguina. Vuol dire che c’è vita”, ha detto la donna nelle sue stories Instagram. E ancora: “Quando manca, bisogna indagare! Le mestruazioni ci dicono tanto: troppo abbondanti, troppo scarse, irregolari, assenti, perdite durante il ciclo, dategli importanza!”.

Il racconto personale tra ansia e attacchi di panico

Le parole sul ciclo femminile sono sono le ultime trattate dalla Olivieri che spesso usa la sua visibilità su Instagram per affrontare argomenti molto importanti. Solamente alcuni giorni fa, infatti, la bella Micol aveva parlato di ansia e attacchi di panico con i quali aveva dovuto fare i conti in passato: “Rispetto a qualche anno fa in cui mi ero trovata a combattere con e stati d’ansia e attacchi di panico, sto meglio”, ha detto.

“Prima la mia giornata era fatta di tante ore pesanti in cui facevo difficoltà a ritrovare quel momento di serenità. Adesso sto meglio però mi sono accanita sul mio corpo. Forse sto trovando un nuovo equilibrio ma come sempre i cambiamenti richiedono tempo per diventare delle conquiste”, erano state le parole dell’influencer a livello personale.