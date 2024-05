Presto le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’argentina ha raccontato ai fan di avere “emozioni contrastanti” in questo periodo.

Manca ormai pochissimo al matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser previsto per il prossimo 30 giugno. La coppia si sta preparando ed entrambi i futuri coniugi hanno già svolto i rispettivi “addii”. Tramite le sue stories Instagram, la bella argentina ha voluto confidare ai seguaci di essere un po’ agitata in vista del grande evento.

Cecilia Rodriguez e le paure pre matrimonio

Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser

Parlando ai suoi fan su Instagram, la bella Cecilia ha raccontato le emozioni ad un mese dalle nozze ammettendo di avere qualche piccola paura: “Ho sottovalutato questo periodo perché ho parlato sempre con la mia wedding planner e lei mi ha detto ‘sì ma vedrai che comunque…”, ha esordito. “Non so come spiegarlo, ma è un mix di emozioni che non riesco a spiegare a parole. Sono emozioni veramente contrastanti“.

La bella argentina ha poi proseguito ammettendo che si tratti di un periodo bellissimo ma allo stesso tempo complicato da gestire: “Sì, è un periodo veramente bellissimo della mia vita, ma è come se si chiudesse un capitolo e ne iniziasse un altro, nuovo. Quindi quando si sta per iniziare qualcosa di nuovo si ha sempre un po’ paura, almeno per me”.

L’addio al nubilato e le nozze

Nelle scorse ore, sia Ignazio Moser che la stessa Cecilia hanno vissuto i rispetti addii al celibato e nubilato. L’argentina ha vissuto alcuni giorni in Spagna con le amiche ma anche con sua sorella Belen e mamma Veronica ed è stata protagonista di diversi siparietti social. Uno di questi l’ha vista ballare in modo scatenato con tanto di abito ad hoc pensato per quei momenti. Insomma, tutto è pronto per le nozze che, come noto, saranno in Toscana il prossimo 30 giugno.