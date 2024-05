Nuovo album dal titolo ‘Poké melodrama’ per Angelina Mango che ha colto l’occasione per raccontarsi in modo inedito tra privato e lavoro.

L’abbiamo vista crescere nel giro di pochissimo tempo e lei ha mostrato tutte le sue qualità. Parliamo di Angelina Mango che dopo Amici ha vinto Sanremo ed è stata protagonista all’Eurovision Song Contest 2024. Adesso, la giovane artista è pronta ad un nuovo album dal titolo ‘Poké melodrama‘ che rappresenta tutto il mix di emozioni e sensazioni che va dal pop all’urban e al rap. Intervistata da Today, la cantante ha dato un giudizio su questo viaggio che sta vivendo in termini di carriera e non solo.

Angelina Mango, da Amici all’Eurovision

Angelina Mango

La giovane Angelina ha fatto il punto sulle grandi esperienze vissute nell’ultimo anno. Dopo Amici, infatti, per lei è stata un’ascesa continua con la vittoria di Sanremo con La noia e l’Eurovision: “È stata un’ascesa rapida, che non avevo messo in conto neanche io, perlomeno non in questi termini”, ha detto la cantante. “Si sono innescati una serie di fattori, tutti insieme”.

La giovane Mango ha aggiunto ancora: “Ci ho messo del mio, e non si discute: ho lavorato tanto ed evidentemente bene, così come il team che mi supporta, che è stato fondamentale per valorizzare le parti belle di me e pensare al futuro; però, in generale, a decidere tutto penso sia stato il mio dire la verità. Non ho mai avuto una maschera né detto bugie, e credo che la gente se ne sia accorta. Il resto no, non me lo spiego”.

La crescita personale e lavorativa

Angelina ha poi spiegato di raccontare nei suoi lavori la sua verità: “Quella di una ragazzina che non aveva un posto nel mondo, e l’ha trovato su un palco. Faccio questo da quando sono nata, ma non è stato sempre un lavoro, la gente non lo sapeva… E forse per questo soffrivo, perché non ero qui. Ora ci sono”.

Il suo posto, adesso, è uno solo: il palco, anche al netto delle problematiche avute in passato: “Giuro, sto bene solo sopra a un palco: è uno spazio di scoperta di relax, creatività; è un amico che diverte e mi stimola, fin da quando ero bambina. Ci trovo pace. Sono diventata anche più forte: una volta era un problema perfino uscire di casa e prendermi un caffè, pensavo di non esserne in grado; ora sono più consapevole, perché mi sono fatta trovare pronta a tutto questo”.

Tra gli altri passaggi dell’intervista alla cantante, che sarà impegnata in un bel tour, anche quello legato a vertigini e pressioni: “Se ne sento? Sì, ovviamente. Pressioni, soprattutto, nei confronti chi lavora con me: da quando tutto questo è diventato, appunto, un lavoro, percepisco responsabilità nei loro confronti, perché il loro buon lavoro dipende poi dal mio. Se sbaglio io, è finita […]”.