Curiosa rivelazione di Francesco Facchinetti che ha voluto condividere con i suoi fan un importante traguardo personale raggiunto.

Sempre molto attivo sui social, Francesco Facchinetti è tornato a parlare ai suoi seguaci. In questo caso ha voluto rispondere ad alcune curiosità dei fan che avevano notato come, nel giro di alcune settimane, il noto DJ fosse dimagrito a vista d’occhio. Il “Capitano” ha così voluto sciogliere il mistero svelando di essersi impegnato tra alimentazione e attività fisica.

Francesco Facchinetti dimagrito 8kg: il segreto

Francesco Facchinetti

In alcune stories su Instagram, Facchinetti ha subito esordito parlando ai fan: “In tanti mi dicono che sono dimagrito. Sì, ho perso circa… beh pesavo 89-90 chili, ora ne peso 82,5. In quasi due mesi. Quindi sono molto, molto contento”, ha esordito l’uomo. “Come ho fatto a perdere questi chili? Prima di tutto andando in palestra, due o tre volte alla settimana, lavorando molto sul cardio, quindi non esagerando con i pesi”.

Ma non solo attività fisica, DJ Francesco ha cambiato proprio stile di vita e alimentazione: “Secondo, mangiando bene. Sapete che spesso e volentieri mi piace mangiare con una dieta vegana, quindi non mangio carne, non mangio pesce tranne rarissime volte. Via le bevande gasate, via quasi sempre l’alcol. Pochi carboidrati, il giusto”.

Il consiglio ai fan

Continuano a raccontare i suoi segreti del dimagrimento di circa 8kg in un paio di mesi, Facchinetti ha specificato che non esista una “ricetta unica” per tutti e quindi ha voluto dare qualche consiglio ai seguaci: “Diciamo che cercando di ascoltare un po’ anche il tuo corpo riesci a fare le cose giuste e soprattutto a dimagrire. Detto questo: questo modus operandi è quello che ho adottato io, poi ognuno può fare quello che gli pare. Ci si può anche approcciare a professionisti che ti danno una mano per dimagrire e non fare cavolate”, ha aggiunto.