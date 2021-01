Oriana Sabatini, bellissima fidanzata di Paulo Dybala, ha risposto alle domande dei fan sui social senza escludere quelle più piccanti e sulla sua vita sotto le lenzuola.

La modella Oriana Sabatini, fidanzata del calciatore Paulo Dybala, ha risposto alle domande dei fan sui social (comprese quelle più pruriginose). A un fan che le ha chiesto se le piacessero le donne (in senso intimo) la modella ha risposto di non poterlo escludere e ha affermato di non volersi mettere “etichette”: “Non c’è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non so se mi piacciono le donne o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia”, ha scritto via social.

Oriana Sabatini e le donne: la domanda piccante

Oggi Oriana Sabatini è più felice che mai accanto a Paulo Dybala, e sui social non perde occasione per conquistare i fan grazie alle sue curve bollenti e alla sua bellezza mozzafiato.

Paulo Dybala Oriana Sabatini

Sui social i fan non vedono l’ora di rivolgerle qualche domanda piccante sulla sua vita privata, e ancora una volta la modella non si è risparmiata: riguardo alla sua vita sotto le lenzuola ha affermato che preferirebbe non avere “etichette”, svelando che potenzialmente le piacerebbero sia le donne che gli uomini. La domanda del fan probabilmente è dovuta anche al bacio bollente che Oriana si è scambiata con la modella Soledad Alonso nel videoclip del suo brano Stay or Run.

La storia con Dybala

Al di là del suo non volere etichette Oriana Sabatini è oggi felicemente fidanzata con Paulo Dybala. La liaison tra i due è iniziata nel 2017 con un semplice scambio di messaggi. “Ho avuto una bella impressione di lui: così gentiluomo, così educato, così attento… Sono sedotta dall’uomo che sa prendersi cura di me. Chiunque mi faccia sentire sicura, protetta e rispettata, ha già conquistato il mio cuore“, ha raccontato a Gente la modella.