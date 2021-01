Giulio Pretelli non si è presentato a Pomeriggio Cinque dopo l’acceso confronto avuto al GF Vip con suo fratello Pierpaolo. Barbara D’Urso ha replicato.

Dopo il confronto con suo fratello al GF Vip, Giulio Pretelli non si è presentato allo studio di Pomeriggio Cinque e Barbara D’Urso ha deciso di dire la sua in merito alla questione, affermando che secondo lei la richiesta avanzata da Pierpaolo non avrebbe dovuto intimorire il fratello.

“Dopo la lite in diretta al Gf Vip, ovviamente Giulio ha deciso di non venire. Ha avuto una crisi di pianto di quaranta minuti dopo l’incontro. Mi dispiace che Pierpaolo lo abbia trattato così, conosce bene il circo mediatico che c’è attorno al Gf e non si dovrebbe sorprendere delle interviste dei parenti. Servono anche ad aumentare il pubblico del reality”, ha affermato la conduttrice.

Barbara D’Urso

Giulio Pretelli assente a Pomeriggio Cinque: la replica

Dopo che Pierpaolo Pretelli gli ha chiesto di non parlare più di lui nei salotti televisivi, Giulio Pretelli ha affermato di aver imparato la lezione e infatti si è assentato dall’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, dove Barbara D’Urso ha preso pubblicamente le sue difese.

La conduttrice ha affermato che la richiesta di Pierpaolo non dovrebbe essere assecondata perché, essendo un concorrente del reality show, è normale che i suoi parenti prendano parte ai salotti tv per commentare le sue vicissitudini nella Casa.

“Quello però che io non riesco a capire è com’è possibile che uno come Pierpaolo che nella vita ha fatto questo, è stato 30 volte e anche di più in studio, possa dire quelle cose. Perché è normale che parenti e amici vanno nelle trasmissioni. Sono dinamiche che servono anche al GF Vip”, ha dichiarato la conduttrice.

Lo sfogo di Pierpaolo contro i parenti

Da quanto Pierpaolo Pretelli ha iniziato la sua liaison con Giulia Salemi, i suoi parenti si sono recati nei più famosi salotti tv (e anche allo stesso GF Vip) chiedendogli di continuare il suo percorso “da solo”, anche visti i suoi recenti trascorsi con Elisabetta Gregoraci (con cui non è sbocciato alcunché nonostante gli evidenti sentimenti dell’ex velino).

Pierpaolo ha più volte replicato affermando di voler continuare la sua storia con la Salemi senza curarsi dei giudizi altrui e chiedendo ai suoi familiari di non parlare più di lui nei salotti tv. Suo fratello Giulio è scoppiato a piangere durante il loro confronto e ha acconsentito alle richieste di Pierpaolo.