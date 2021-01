Lapo Elkann sembra aver trovato finalmente la serenità accanto alla campionessa di rally Joana Lemos, a cui avrebbe messo al dito un prezioso anello.

Secondo il settimanale Chi le nozze sarebbero ormai imminenti per Lapo Elkann, che al fianco di Joana Lemos sembra aver trovato finalmente la serenità. A quanto svelato da Chi l’imprenditore avrebbe messo al dito della compagna un prezioso anello in stile art déco con diamanti e parte della montatura in titanio (“che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo”, ha dichiarato lo stesso Elkann riguardo al prezioso monile).

Lapo Elkann: fidanzamento con Joana Lemos

Lo stesso Lapo Elkann non ha nascosto di essere più felice e innamorato che mai della sua compagna Joana Lemos, già madre di due figli che “lo avrebbero accolto a braccia aperte”: “Joana ha due figli incredibili (…) A 43 anni voglio costruire il futuro e una famiglia ancora più grande perché vedo in Joana la donna, la mamma, la persona con la quale voglio passare la mia vita”, ha detto Elkann a Chi raccontando i dettagli della loro storia d’amore.

Lapo Elkann

Tra i due, a detta dell’imprenditore, non ci sarebbero segreti e la loro sarebbe un’unione sincera e matura: “Non c’è niente che Joana non sappia di me o che debba nasconderle e l’amore fra di noi è indistruttibile, come il titanio”, ha raccontato al settimanale di Signorini il rampollo della famiglia Agnelli. Tra i due tutto procederebbe liscio come l’olio e l’anello fatto realizzare da Elkann per Joana ne è certamente la prova. Al momento i due non hanno ancora annunciato le nozze, ma ormai il progetto dei fiori d’arancio sembra cosa certa. Quando sveleranno la data?

Chi è Joana Lemos

Classe 19873 e nata a Lisbona, in Portogallo, Joana Lemos è appassionata di motori fin da quando aveva 18 anni e oggi è un’affermata pilota di rally. Prima d’incontrare Elkann è stata sposata con Manuel Reymano Nogueri, con cui ha avuto i suoi due figli, ma l’unione è naufragata nel 2014. Tra lei ed Elkann l’intesa è stata importante fin dall’inizio, e lo stesso imprenditore ha svelato a Chi: “Con lei mi sento completo”.