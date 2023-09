Quali sono gli orari per risparmiare l’energia elettrica? Vediamo le fasce migliori, quelle che consentono di non far lievitare la bolletta.

In tempi di crisi, ma anche per avere maggior rispetto dell’ambiente, è necessario avere delle accortezze in più. In materia di energia elettrica, sapete quali sono gli orari migliori per risparmiare sulla bolletta? Vediamo le diverse fasce di consumo e quand’è consigliato mettere in funzione gli elettrodomestici.

Quali sono gli orari per risparmiare l’energia elettrica?

Da tempo, ormai, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito una serie di orari in cui è possibile risparmiare l’energia elettrica. Nel linguaggio tecnico sono definite fasce e garantiscono alla popolazione di usufruire della medesima quantità di energia ad un costo più basso. Ad esempio, un lavaggio in lavatrice comporta sempre lo stesso dispendio di corrente, ma se messa in funzione al mattino, al pomeriggio o alla sera presenta un prezzo della componente energia diverso.

Le fasce orarie per quel che riguarda il mercato elettrico sono tre, denominate F1, F2 e F3. Ad ognuna di loro sono associati orari, o addirittura un giorno intero, e un determinato prezzo. Ovviamente, durante le ore centrali della giornata c’è maggiore richiesta di energia elettrica, il che significa che il prezzo è elevato. Al contrario, la notte il bisogno è minimo, per cui il costo sarà nettamente inferiore. Dalle aziende ai negozi, passando per le abitazioni: le ‘attività’ che senza la luce sarebbero perse sono tante. Ecco perché, almeno in casa, è necessario agire invertendo il senso di marcia. A questo punto, è chiaro che gli orari notturni sono i migliori per risparmiare sulla bolletta della luce.

Le fasce: gli orari a cui prestare attenzione

Come già anticipato, le fasce orarie per risparmiare l’energia elettrica sono tre. Vediamole nel dettaglio:

F1 : è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 19:00, escluse le festività nazionali;

: è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 19:00, escluse le festività nazionali; F2 : è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 e il sabato dalle 7:00 alle 23:00, festività nazionali escluse;

: è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 e il sabato dalle 7:00 alle 23:00, festività nazionali escluse; F3: è attiva dal lunedì al sabato, dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00, domenica e festivi tutte le ore della giornata.

Questo significa che la fascia migliore per utilizzare elettrodomestici come la lavatrice è la F3. Ovviamente, il costo varia in base al proprio gestore. Generalmente, i prezzi sono espressi in €/kWh (Iva e imposte escluse) e sono riportati su ogni bolletta, precisamente alla seconda pagina, oppure sul sito internet della compagnia di riferimento.