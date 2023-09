E’ allarme: uno studio recente afferma che è aumentato tanto il numero dei pazienti oncologici under 50 a causa di fumo, alcool e dieta.

Mentre da un lato assistiamo ad enormi passi avanti da parte della ricerca sul cancro, dall’altro vediamo crescere anche il numero dei pazienti oncologici. Secondo uno studio recente, i malati under 50 sono in costante aumento e le previsioni per il 2030 non sono affatto buone. La colpa? Pare che sia soprattutto del fumo e dell’alcool.

Cancro, è allarme: crescono i malati under 50 a causa di fumo e alcool

Secondo uno studio condotto da Xue Li dell’Università di Edimburgo, che a breve verrà pubblicato su BMJ Oncology, negli ultimi tre decenni c’è stata una grande crescita di malati di cancro under 50. Le cause principali sembrano essere il fumo e l’alcool, quindi uno stile di vita poco sano. Dal 1990 al 2019 c’è stato un aumento del 79% di pazienti oncologici e le previsioni per il 2030 sono allarmanti. Gli esperti sostengono che ci possa essere un’ulteriore crescita del 31%, con il 21% dei decessi, specialmente tra i 40enni.

“Si tratta di uno studio importante, anche per chi amministra la sanita, perché il cancro assorbirà molte risorse“, ha dichiarato Saverio Cinieri, Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e Direttore UOC Oncologia Medica e Breast Unit, Ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Il medico ci ha tenuto a sottolineare che l’Italia può contare su nuove strategie terapeutiche che aiuteranno a contenere la malattia. Lo scenario peggiore si avrà nei Paesi a basso e medio reddito com l’Africa.

Tumore in aumento negli under 50: le cause

Secondo lo studio di Xue Lì, il cancro è in aumento negli under 50 soprattutto a causa dello stile di vita. Al primo posto troviamo la dieta, povera di frutta e latte e ricca di carne rossa, zuccheri e sale, poi ci sono il fumo, l’alcool e la sedentarietà. I dati venuti fuori dalla ricerca sono allarmanti: nel 2019 sono morte più di 1 milione di persone sotto i 50 anni. Il tumore più diffuso e con maggiore mortalità è quello al seno, seguito da trachea, polmoni, stomaco e intestino. Sono in aumento anche i decessi di soggetti con cancro al rene e alle ovaie. Cinieri ha aggiunto che tra le cause è necessario aggiungere anche l’inquinamento ambientale e lo stile di vita adottato durante la pandemia, che ha visto anche un semi abbandono della prevenzione.