Qual è il significato della canzone Gli anni degli 883? Il brano, campione di vendite negli anni Novanta, è estremamente malinconico.

Gli anni è una delle canzoni più belle e nostalgiche degli 883. Sono trascorsi 28 anni dall’uscita, eppure il brano appare attuale come non mai, almeno così lo leggono le vecchie generazioni, quelle affezionate ancora “ai RoyRogers come jeans“. Vediamo il significato e il testo.

Gli anni degli 883: il significato della canzone

Uscita nel 1995, la canzone Gli anni degli 883 – duo composto da Max Pezzali e Mauro Repetto – è contenuta all’interno dell’album La donna il sogno & il grande incubo. Il brano è un inno agli anni Ottanta, a tutto quello che i due artisti si sono lasciati alle spalle. E’ come se fosse una specie di addio all’adolescenza, a quella fase della vita che all’epoca andava tanto stretta ma che con il senno di poi rivivrebbe di corsa.

“Gli anni di Happy days e di Ralph Malph

gli anni delle immense compagnie

gli anni in motorino sempre in due“.

Gli 883 ripercorrono il passato, usando simboli cari a tutte le vecchie generazioni: dal famoso telefilm Happy Days con il mitico Ralph Malph alle scorribande in “motorino sempre in due”. All’epoca non era obbligatorio neanche il casco e un semplice Garelli o un Ciao erano in grado di trasportare anche tre persone. Ricordi nostalgici, di un tempo che è andato e non tornerà più.

“Una coppia che conosco avrà la mia età

come va, salutano

così io vedo le fedi alle dita di due

che porco giuda potrei essere io qualche anno fa“.

Non sono solo i simboli a far capire che il tempo è passato, ma anche gli incontri con le vecchie conoscenze. Un bilancio è d’obbligo e quasi mai è positivo.

“Gli anni dei Roy Rogers come jeans

gli anni di qualsiasi cosa fai

gli anni del tranquillo siam qui noi“.

Il tempo è passato e rendersene conto tornando nei posti dell’adolescenza è un pugno allo stomaco. Gli anni degli 883 è una canzone malinconica, impossibile negarlo, ma l’ascolto è terapeutico. Riporta indietro con la mente a giornate spensierate, ad amici che erano ancora in grado di dirti “tranquillo siam qui noi“, ad un’epoca in cui i RoyRogers erano veri jeans.

Ecco il video de Gli anni degli 883:

Gli anni degli 883: il testo della canzone

Stessa storia, stesso posto, stesso bar

Stessa gente che vien dentro consuma, poi va

Non lo so che faccio qui…

Continua per il testo integrale