Marilyn Monroe: la sua casa rischia di essere demolita

La casa di Los Angeles di Marilyn Monroe rischia di essere demolita. Stando a quanto sostiene la stampa americana, la dimora in stile spagnolo dove nel 1962 è stato ritrovato il corpo senza vita dell’attrice potrebbe presto essere rasa al suolo. L’attuale proprietario ha già fatto domanda per la messa a terra dell’intero edificio.

La villa di Marilyn, situata nel quartiere Brentwood, precisamente lungo la Fifth Helena Drive, è stata costruita nel 1929, in stile Hacienda. La proprietà occupa ben 270 metri quadrati alla fine di una via piuttosto tranquilla e, anche se nel corso degli anni ha subito diverse ristrutturazioni, è ancora oggi meta di curiosi che sperano di trovarvi ancora qualche traccia dell’interprete di A qualcuno piace caldo.

Il proprietario, la cui identità è misteriosa, ha sborsato ben 8 milioni di dollari per acquistare la villa e adesso intende distruggerla. Il motivo? Non è dato saperlo. Fortunatamente, l’uomo non ha ancora ricevuto l’ok per la demolizione da parte delle autorità.

La casa di Los Angeles di Marilyn Monroe è un edificio simbolo

Anche se Marilyn Monroe ha vissuto poco tempo nella casa di Los Angeles, si tratta di un edificio simbolo, che i fan più accaniti non vorrebbero mai vedere demolito. L’attrice l’ha acquistata nel mese di febbraio del 1962, sei mesi prima di morire, ad un prezzo superiore a 77mila dollari. Nel 1963, la dimora è stata comprata dalla famiglia Nunez, che nel 1997 ha venduto all’asta gran parte degli arredi. Nel 2017, prima di arrivare nelle mani dell’attuale proprietario, la villa ha visto al suo interno un altro inquilino che era riuscito a farla sua per 7,25 milioni di dollari.

Ad oggi, anche se la dimora ha subito diverse ristrutturazioni, presenta ancora dettagli voluti dall’attrice in persona. Quello più toccante? Lo stemma della porta della camera, in cui si legge la frase in latino Cursum Perficio, ossia Il mio viaggio finisce qui. Così come un tempo, ci sono ancora 3 bagni, 4 camere da letto, soffitti con travi a vista, piastrelle in terracotta e finestre a battente. All’esterno, invece, troviamo ancora la piscina originale. La cucina, invece, è stata completamente rinnovata.