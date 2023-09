Come condividere foto e video in HD su WhatsApp: tutto ciò che bisogna sapere sulla novità dell’app di proprietà del gruppo Meta.

Con l’arrivo di settembre, piovono novità anche sul mondo della tecnologia. In particolar modo, a regalare ai propri utenti un’importante innovazione fin da subito è WhatsApp. La nota app di messaggistica istantanea di proprietà del gruppo Meta, una delle più utilizzate al mondo, completa la sua proposta agli utenti grazie a una novità che potrà risolvere uno dei limiti più irritanti nell’uso quotidiano.

Sarà possibile a breve per tutti gli utenti condividere foto e video in HD, ossia in alta risoluzione. Lo ha confermato la stessa azienda guidata da Mark Zuckerberg al sito The Verge, dando ulteriori dettagli su una funzionalità resa immediatamente disponibile per gli utenti di tutto il mondo.

Video e foto in HD: la novità di WhatsApp

Dopo una fase di test durata qualche mese, Meta ha dunque dato il via libera a una novità molto importante. Tutti gli utenti potranno condividere i propri “momenti epici“, come affermato dalla stessa azienda sul suo canale Threads, attraverso la nuova funzionalità di WhatsApp.

smartphone whatsapp logo

Una funzionalità apparentemente semplice ma di grande rilevanza, che va ad aggiungersi alle altre innovazioni recenti, come le videochiamate fino a otto partecipanti e le chiamate audio fino a 32 partecipanti rese disponibili nella versione nativa per macOS. Una novità che spinge in maniera importante sul lato business di WhatsApp, pronto a diventare sempre più uno strumento fondamentale per le aziende di tutto il mondo.

WhatsApp: come condividere foto e video

Al di là dell’utilizzo business di WhatsApp, il core dell’azienda per il momento restano però ancora i semplici utenti, ed è a loro che si rivolge in particolare la novità dedicata alla condivisione di foto e video. Ma come funziona questa nuova opzione messa a disposizione dagli sviluppatori dell’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo?

ragazza smartphone

La novità è tanto importante quanto semplice da utilizzare. Quando si sceglie di condividere un file di immagine o un video, dopo averlo selezionato dalla propria gallery apparirà sulla schermata un bottone HD, con un logo insieme a un ingranaggio. Selezionando questo bottone, ci si ritroverà davanti un menu che permetterà di scegliere tra qualità standard e alta definizione.

La differenza tra le due qualità viene spiegata in maniera precisa all’interno dello stesso menu: “Le foto in HD sono più nitide. Le foto standard occupano meno spazio di archiviazione e sono più veloci da inviare“. La scelta sarà dunque del singolo utente, che potrà optare per condividere un file di altissima qualità quando se ne ha necessità.

Meta sfida Telegram

Qualora l’opzione non fosse ancora disponibile sul proprio smartphone, gli sviluppatori invitano a verificare la disponibilità di aggiornamenti sullo store. In ogni caso, il rollout è iniziato da poco, e la funzione potrebbe arrivare a distanza di qualche giorno tra un utente e l’altro.

Resta comunque un grande passo in avanti per WhatsApp, che prova in questo modo a sfidare anche su questo piano concorrenti di grande rilievo come iMessage di Apple o Telegram, che già permettevano invece l’invio e la condivisione di file e video in alta definizione. Fino a questi giorni, invece, su WhatsApp era possibile condividere solo immagini di qualità inferiore.