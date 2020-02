Oliviero Toscani sul Ponte Morandi, riposta di Mario Giordano

La frase shock di Oliviero Toscani sul Ponte Morandi ha generato un putiferio in rete, e a dargli addosso è intervenuto anche Mario Giordano.

A Un Giorno da Pecora Oliviero Toscani, interpellato sulla tragedia del Ponte Morandi, avrebbe dichiarato: “Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola”.

La frase del controverso fotografo non ha mancato di sollevare polemiche ovviamente, e contro di lui si è scagliato anche Mario Giordano: “43 morti, e a Toscani non interessa”, è sbottato il giornalista a Fuori del Coro: “Servo dei Benetton! leccac***!”, ha concluso, in riferimento alle numerose campagne pubblicitarie realizzate da Toscani per la Benetton, proprietaria del tratto di strada crollato a Genova.

Mario Giordano contro Oliviero Toscani

Non è la prima volta che le dichiarazioni di Toscani indignano la rete ma questa volta, oltre a Giordani, ci sono anche i parenti delle 43 vittime ad aver mostrato sdegno per quanto affermato dall’artista. Parlando infatti della polemica suscitata dallo scatto che ritrae Luciano Benetton insieme ai fondatori delle Sardine (nel centro culturale fondato da Benetton e Toscani stesso) il famoso fotografo ha pronunciato la frase per cui adesso, in tanti, gli chiedono di porgere le sue scuse.

Tra loro anche il governatore della Liguria Giovanni Toti che, stando a quanto riporta Dagospia, avrebbe chiesto a Toscani di chiedere scusa alle 43 famiglie colpite dalla tragedia del ponte Morandi. Come lui anche la presidentessa del Comitato per Vittime del Ponte Morandi, Egle Possetti, si è espressa con parole dure contro Toscani.

Le dichiarazioni shock di Toscani

Non è la prima volta che Toscani suscita scandalo per le sue opinioni controverse e per le sue frasi irrispettose. A La Zanzara su Radio 24, in occasione del Giubileo del 2016, il celebre fotografo disse: “Cosa c’entra Padre Pio col nazismo? È uguale, preciso, identico”. Anche in quell’occasione la sua frase suscitò scandalo, così come molte altre delle sue dichiarazioni su Matteo Salvini o sul mondo calcistico.

