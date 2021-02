La compagna di Giuseppe Conte, Olivia Paladino, ha evitato di stringere la mano dell’ex premier durante il passaggio delle consegne tra lui e Mario Draghi.

Al passaggio delle consegne tra Giuseppe Conte e Mario Draghi a Palazzo Chigi era presente anche la compagna dell’ex premier, Olivia Paladino, che durante la cerimonia ha volutamente evitato di stringere la mano dell’ex presidente in quello che, secondo le malelingue, sarebbe stato un gesto di “evidente crisi” tra i due. In realtà le mani della Paladino erano impegnate a tenere una borsetta ed è possibile che la compagna di Conte abbia voluto evitare di stringergli la mano per non attirare l’attenzione su di sé in un momento tanto importante.

Olivia Paladino: il gesto al passaggio delle consegne

Un video rapidamente diventato virale sui social raffigura Olivia Paladino e l’ex Premier, Giuseppe Conte, durante la cerimonia del passaggio delle consegne a Palazzo Chigi. Durante il saluto d’addio l’ex Premier ha avvicinato la sua mano a quella della sua compagna nell’atto di stringergliela, ma lei ha tenuto entrambe le mani ancorate alla sua borsetta senza dar cenno di voler ricambiare il gesto.

Sui social c’è chi ha visto nel gesto della Paladino una chiara manifestazione di crisi col premier Giuseppe Conte, e c’è anche chi ha paragonato il gesto ai continui rifiuti di Melania Trump di stringere la mano del marito, Donald Trump, durante gli eventi pubblici. È probabile che però, avendo sempre voluto mantenere discrezione sulla loro liaison, la Paladino non abbia voluto stringere la mano del compagno per non “rubargli la scena” durante il passaggio delle consegne.

La riservatezza della coppia

Giuseppe Conte e Olivia Paladino hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata e non hanno mai svelato apertamente dettagli sulla loro relazione. Entrambi sono genitori di due bambini nati dalle loro precedenti relazioni: l’ex premier è padre di Niccolò, nato nel 2007 dalla sua storia con Valentina Fico. Olivia Paladino invece è madre di Eva, che sarebbe coetanea proprio del figlio di Giuseppe Conte.