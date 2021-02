La prima moglie di Walter Zenga, Elvira Carfagna, ha svelato come avrebbe scoperto di esser stata tradita dall’ex calciatore con quella che sarebbe poi diventata la sua seconda moglie.

Dopo la bufera al GF Vip un nuovo tornado si è abbattuto su Walter Zenga: la sua prima moglie, Elvira Carfagna, ha raccontato a Live – Non è la D’Urso come avrebbe scoperto il tradimento ai suoi danni da parte dell’allenatore. All’epoca Zenga era conduttore di Forza Italia insieme a Roberta Termali e lei, esortata da un’amica, si sarebbe recata nei camerini degli studi tv dove li avrebbe sorpresi insieme: “È successo così, dopo dieci mesi che ci siamo lasciati infatti è nato il loro primo figlio. Lei ha frequentato casa mia, si era presentata come un’amica. Lui era un po’ sensibile al fascino delle donne…”, ha rivelato Elvira Carfagna.

Walter Zenga

Elvira Carfagna e Walter Zenga: il tradimento

Walter Zenga, di recente balzato alle cronache per il suo rapporto con i due figli avuti da Roberta Termali (Nicolò e Andrea, attuale concorrente del GF Vip) è finito di nuovo nell’occhio del ciclone per la confessione fatta dalla sua ex moglie, Elvira Carfagna, a Live – Non è la D’Urso.

I due erano convolati a nozze nel 1982 e insieme hanno avuto il loro primo figlio, Jacopo. La Carfagna scoprì il tradimento da parte di Zenga con la conduttrice Roberta Termali, e per questo mise fine al matrimonio. In seguito l’ex calciatore si è sposato proprio con la conduttrice, da cui ha avuto gli altri due figli.

Lo stesso Zenga ha confermato la versione della sua ex moglie, affermando però di ricordare diversamente la vicenda: “Per fortuna a quell’epoca non c’erano i telefonini, quindi farsi scoprire era più difficile… Sinceramente il fatto non me la ricordavo proprio così, però…”, ha dichiarato alla trasmissione della D’Urso l’ex calciatore.

Il chiarimento con i figli

Di recente Zenga è stato ospite al Grande Fratello Vip per un chiarimento con i due figli avuti insieme a Roberta Termali, Andrea e Nicolò Zenga, che lo hanno accusato di esser stato un padre assente. L’ex calciatore si è difeso dalle accuse e sembra che, per il momento, i tre siano riusciti a trovare il modo di chiarirsi. Una volta terminato lo show di Signorini ci saranno ulteriori sviluppi per quanto riguarda il loro rapporto?