San Valentino è stato all’insegna dell’amore e degli annunci speciali per i vip, a partire dalla gravidanza di Harry e Meghan: ecco tutte le news di gossip del weekend.

Gli ex Sussex hanno deciso di festeggiare San Valentino dando un annuncio davvero speciale: a 2 anni dall’arrivo del piccolo Archie Harrison e in seguito ad un aborto, i due hanno rivelato di essere in attesa del loro secondo figlio. Anche in Italia i vip hanno festeggiato San Valentino all’insegna dell’amore e delle dolci attese: mentre Belen Rodriguez ha mostrato orgogliosa le prime curve della sua gravidanza, Diletta Leotta e Can Yaman hanno ufficializzato la loro love story con uno scatto romantico.

Harry d’Inghilterra Meghan Markle

Le news gossip del weekend

Nel giorno di San Valentino Harry e Meghan Markle hanno annunciato attraverso l’account di un loro amico, il fotografo Misan Harriman, di essere in attesa del loro secondo bebè. La gravidanza giunge a pochi mesi dall’intervista in cui Meghan ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo, e la coppia ha scelto la giornata degli innamorati per dare l’annuncio esattamente come fece Lady Diana nel 1984 (rivelando di essere incinta di Harry proprio il 14 febbraio). La Royal Family ha espresso le sue congratulazioni alla coppia attraverso il proprio portavoce.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9 — Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021

Anche Belen Rodriguez ha festeggiato il San Valentino all’insegna della dolce attesa: la showgirl ha postato sui social un breve video dove ha mostrato le prime curve della sua gravidanza. “Ti aspetto”, ha scritto nella didascalia al tenero post, che ha ricevuto una valanga di like da parte dei fan.

Diletta Leotta e Can Yaman invece, si sono decisi a uscire allo scoperto: dopo esser stati avvistati insieme e dopo aver pubblicato sui social alcuni scatti delle loro gite all’aria aperta, i due hanno postato una foto romantica di un loro bacio al tramonto.

Il mistero della foto di Iconize

L’influencer Iconize, recentemente balzato alle cronache per via della “finta aggressione” da lui denunciata, nel giorno di San Valentino ha postato la foto di un suo bacio all’ex fidanzato, Tommaso Zorzi, salvo poi rimuoverla dai social. I motivi del gesto non sono stati svelati dall’influencer che, com’è noto, ha chiuso in malo modo i rapporti con l’attuale concorrente del GF Vip. La relazione tra i due era durata appena un anno, e al GF Vip Tommaso Zorzi ha affermato:

“Ad essere precisi, siamo due ex fidanzati che si trascinano a vicenda, siamo uno la zavorra dell’altro. Siamo un po’ come una malattia venerea che torna”.